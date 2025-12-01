La firma de marketing Omnicom despedirá a más de 4.000 trabajadores en el marco de su fusión con Interpublic

MADRID, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El grupo estadounidense de marketing Omnicom despedirá a más de 4.000 trabajadores en el marco de la fusión con su competidor Interpublic Group (IPG), la cual se acordó en diciembre del año pasado por unos US$13.250 millones (11.389 millones de euros).

La información ha sido adelantada por 'Financial Times' citando al presidente y consejero delegado de Omnicom, John Wren, que ha recordado que la unión brindará un ahorro anual de más de US$750 millones (644,7 millones de euros).

Según los términos del acuerdo, que contó con el respaldo unánime de los dos consejos de administración, los accionistas de Omnicom controlarán el 60,6% de la compañía combinada y los accionistas de Interpublic el 39,4% restante.

Las empresas anticipan que su fusión dará lugar a una firma con unos ingresos combinados de US$25.600 millones (22.004 millones de euros). La sociedad fusionada conservará el nombre Omnicom y cotizará bajo el 'ticker' bursátil 'OMC' en la Bolsa de Nueva York.