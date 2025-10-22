La fiscal de Arizona demanda a la Cámara Baja de EEUU por bloquear la toma de posesión de una congresista

MADRID, 22 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Fiscalía del estado de Arizona ha presentado este martes una demanda contra la Cámara de Representantes de Estados Unidos por su negativa a tomar juramento a la congresista demócrata Adelita Grijalva y solicitando que, si el presidente de la Cámara, Mike Johnson, no lo hace, sea otra persona la que dé curso al procedimiento.

"Este caso trata sobre si a una persona debidamente elegida para la Cámara de Representantes, que indiscutiblemente cumple con los requisitos constitucionales para el cargo, se le puede negar el cargo que le corresponde simplemente porque el presidente ha decidido mantener la Cámara fuera de 'sesión ordinaria'", ha escrito la fiscal general de Arizona, Kris Mayes, en el documento de la demanda, cotejado por Europa Press.

Al hilo, ha subrayado que la Constitución no permite al presidente de la Cámara Baja frustrar el nombramiento de una representante electa que cumple con todos los requisitos necesarios, como Grijalva, elegida hace un mes con casi el 69% de los votos de Arizona.

Mayes ha indicado que "la Constitución no especifica quién debe tomar juramento, sólo que los Representantes deben prestarlo" y ha defendido que Johnson no puede esgrimir su obligación legal de administrar el juramento "para retrasar arbitrariamente la toma de posesión de un miembro cuando no existe ninguna disputa sobre la elección o las cualificaciones, ni ninguna razón práctica por la que no pueda tomar el juramento".

Además, la fiscal ha incidido en que el presidente de la Cámara "ha estado en el Capitolio durante este tiempo y no ha identificado ninguna razón" para evitar el procedimiento. En cambio, ha afirmado que desea retrasar la toma de posesión de Grijalva "para evitar que firme una solicitud de descargo que forzaría una votación sobre la publicación de los expedientes de (el delincuente sexual convicto Jeffrey) Epstein o para fortalecer su influencia en las negociaciones en curso sobre el presupuesto y las asignaciones" --en alusión al estancamiento en el Senado de la ley de financiación que permitiría reabrir el Gobierno federal tras tres semanas cerrado.

"El estado (de Arizona) y la señora Grijalva solicitan a este Tribunal que dicte sentencia declaratoria en la que se establezca que (1) la señora Grijalva será considerada miembro de la Cámara de Representantes una vez que haya prestado el juramento prescrito por ley; y (2) si el presidente Johnson no ha tomado el juramento, este podrá serle administrado a la señora Grijalva por cualquier persona autorizada por ley para hacerlo", ha demandado la fiscal Mayes.