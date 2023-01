La fiscal general de Israel pide a Netanyahu que cese a un ministro descalificado por el Supremo

La fiscal general de Israel, Gali Baharav-Miara, ha reclamado este jueves al primer ministro, Benjamin Netanyahu, que cese al ministro del Interior y Sanidad, Aryeh Deri, después de que el Tribunal Supremo fallara el miércoles que el líder del partido ultraortodoxo Shas, no puede ocupar estos cargos debido a que fue condenado por fraude.

Baharav-Miara ha indicado que "el parlamentario Deri no puede seguir siendo ministro en el Gobierno de Israel" y ha trasladado a Netanyahu en una misiva que "debe actuar en l√≠nea con el fallo y expulsarle de su papel en el Gobierno", seg√ļn ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

En su fallo, la presidenta del Supremo, Esther Hayut, destac√≥ que Deri "es una persona condenada tres veces por delitos" y agreg√≥ que "viol√≥ su deber de servir al p√ļblico con lealtad y en l√≠nea con la ley", por lo que argument√≥ que el primer ministro no puede ignorar "la acumulaci√≥n de graves delitos de corrupci√≥n" por los que ha sido declarado culpable el l√≠der de Shas.

El propio Deri afirmó el miércoles que "continuará la revolución iniciada por los predecesores con más devoción y energía". "Si nos cierran la puerta, entraremos por la ventana. Si nos cierran la ventana, entraremos rompiendo el techo, con ayuda de Dios", manifestó en su primera reacción oficial a la decisión del Supremo, aprobada con diez votos a favor y uno en contra.

Parlamentarios de la coalición liderada por el Likud de Netanyahu --integrada por varios partidos ultraortodoxos y ultraderechistas-- han abogado por ignorar la decisión del Supremo. Si Deri abandonara el cargo, sus carteras deberían ser asumidas por Netanyahu, si bien el primer ministro está imputado por corrupción, por lo que no podría hacerlo.

El Likud y Shas acordaron el nombramiento de Deri como una de las condiciones para que el primer ministro contara con el apoyo crucial de este partido, incluido un compromiso para modificar la legislación vigente para eliminar posibles trabas. Dicha enmienda, conocida como 'Ley Deri', fue aprobada para enmendar la Ley Básica, que impedía que aquellas personas con sentencias suspendidas ocuparan cargos ministeriales.

Durante la jornada del mi√©rcoles, el ministro de Asuntos Sociales, Yaakov Margi --un alto cargo de Shas--, advirti√≥ de que Netanyahu "sabe que no habr√° Gobierno" si Deri no es ministro. Shas es el segundo partido de la coalici√≥n que cuenta con m√°s esca√Īos y su salida de la misma pondr√≠a en riesgo la estabilidad del Gobierno, que controla 64 de los 120 esca√Īos de la Knesset, el Parlamento israel√≠.

Europa Press