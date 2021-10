La fiscal que lideró la acusación contra Cuomo por delitos sexuales anuncia su candidatura a gobernadora

Letitia James, la fiscal general de Nueva York que lideró la acusación contra el exgobernador Andrew Cuomo por delitos sexuales, ha anunciado este viernes su candidatura a las primarias del Partido Demócrata para gobernadora del estado.

"He pasado mi carrera guiándome por un simple principio simple, enfrentarme a los poderosos en nombre de los vulnerables, ser una fuerza para el cambio. Podemos hacer esto si nos ponemos de pie y hablamos juntos", ha expresado James.

La fiscal se enfrentará en las primarias, previstas para junio de 2022, a la actual gobernadora interina Kathy Hochul, quien asumió el cargo el pasado mes de agosto después de que Cuomo dimitiera ante la avalancha de denuncias en su contra por conductas sexuales inapropiadas con hasta once mujeres.

"He perseguido a las compañías farmacéuticas por alimentar la crisis de los opiáceos. He luchado por mejores condiciones y mayor transparencia en los hogares para personas mayores. He demandado a la administración Trump 76 veces", ha enumerado James en un vídeo que ha servido de punto de salida para su candidatura.

James, de 63 años, ejerce como fiscal general del estado de Nueva York, la primera mujer negara en hacerlo, desde 2018. Desde entonces ha liderado importantes acusaciones e investigaciones contra, entre otros, los negocios del expresidente Donald Trump, la Asociación Nacional del Rifle, las compañías farmacéuticas y más recientemente las acusaciones por delitos sexuales contra Cuomo.

El anuncio de su candidatura tiene lugar un día después de que un tribunal de la ciudad de Albany presentara una acusación formal contra Cuomo por un delito menor de índole sexual. Una decisión, valorada por James, como "una validación de las conclusiones" del informe que presentó su oficina.

"Desde el momento en que mi oficina recibió la comisión para investigar las acusaciones de que el exgobernador Andrew Cuomo acosó sexualmente a múltiples mujeres, procedimos sin miedo ni favoritismos", subrayó James

Las elecciones para gobernador de Nueva York están previstas para noviembre de 2022, apenas cinco meses después de unas primarias demócratas de las que saldrá el rival del republicano Curtis Sliwa.