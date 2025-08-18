La Fiscalía advierte a Netanyahu de que está "obligado" a colaborar en la investigación del 7 de marzo

MADRID, 18 Ago. 2025 (Europa Press) -

El contralor general del Estado israelí, Matanyahu Englman, ha advertido al primer ministro Benjamin Netanyahu de que está "obligado" a colaborar con la investigación sobre los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y ha remarcado que no podrá evitarlo a pesar de los "ataques" a las instituciones fiscales.

"Todos están obligados a cooperar con la investigación", ha recordado Englman, que tiene previsto no sólo hacer comparecer a Netanyahu, sino también al exministro de Defensa Yoav Gallant y a los antiguos jefes del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa (FDI), Herzi Halevi y Aviv Kohavi.

La investigación toma así un rumbo distinto, ya que hasta ahora había desviado el principal foco de atención de los líderes políticos para centrarse en la responsabilidad de los altos funcionarios de seguridad israelíes por lo ocurrido el 7 de octubre en el que murieron 1200 personas y otras 250 fueron secuestradas.

Englman ha advertido además de que los "ataques" de quienes intentan evitar comparecer ante las autoridades fiscales no surtirán efecto.

"No nos impedirán realizar el trabajo con la mayor profesionalidad", ha remarcado en un comunicado, del que se ha hecho eco el diario 'The Times of Israel'.

Así, el auditor estatal ha reclamado "plena disponibilidad", y "compromiso" con las conclusiones que puedan extraerse de estos trabajos.

"Nuestra única obligación es con los ciudadanos de Israel, quienes merecen respuestas", ha dicho.

La misma nota informado de que ya se ha enviado a todas estas personas una serie de preguntas y de que se está trabajando ya para organizar estas comparecencias a fin de garantizar la rendición de cuentas por parte de todos aquellos con algún tipo de responsabilidad en los fallos de seguridad que se cometieron aquel día.

La investigación de Englman comenzó en enero de 2024, si bien tuvo que ser suspendida durante quince meses bajo la justificación de la operación militar israelí sobre la Franja de Gaza, que ha matado ya a más de 61.900 palestinos.

Si bien la investigación de la Contraloría es la única autorizada, el Gobierno ha insistido en que no puede poner en cuestión las decisiones políticas mientras continúe la operación militar en el enclave palestino.

No obstante, desde la oposición se ha cuestionado la formación jurídica de Englman, así como su relación con el Gobierno de Netanyahu, como asuntos que podrían influir en su decisión final.