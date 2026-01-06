La fiscalía alemana investiga por "terrorismo" y "sabotaje" el corte de electricidad en Berlín

La fiscalía federal alemana, encargada del antiterrorismo, anunció el martes a la AFP que investiga el corte de electricidad masivo en una parte de Berlín por sospechas de participación de una organización terrorista" y "sabotaje".

El sábado temprano se produjo un incendio de cables en una instalación eléctrica que fue reivindicado en línea por un grupo de extrema izquierda denominado "Vulkangruppe" (Grupo Volcán).

Pero las autoridades están analizando si esta reivindicación es auténtica, en pleno debate sobre la resistencia de las infraestructuras alemanas frente a recientes ataques, detrás de los cuales suelen sospechar de la presencia de Rusia.

El Grupo Volcán ya reivindicó un acto de sabotaje en una fábrica de Tesla cerca de Berlín en marzo de 2024, donde las líneas eléctricas que alimentan el sitio se incendiaron.

Aunque fue rápidamente controlado, el incendio del sábado dejó 45.000 hogares y 2.200 locales comerciales sin electricidad, en medio de una gran nevada.

Muchas familias se quedaron sin agua caliente ni calefacción, pues el corte afectó también a la red local de calefacción urbana que transporta el calor a través de una red de canalizaciones alimentada eléctricamente.

Se espera que el suministro eléctrico quede totalmente restablecido para el jueves y, entretanto, las autoridades pidieron a la gente que "limite su consumo al mínimo".

Este ataque ocurre en medio de un contexto de acusaciones por parte de Alemania -- un importante apoyo de Ucrania -- a Rusia, por sus "ataques híbridos", que van desde sobrevuelos de drones a desinformación en línea.

Sin embargo, en este caso preciso las autoridades alemanas no han señalado a Rusia.