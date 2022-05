La fiscalía británica acusa al actor kevin spacey de varios delitos sexuales

LONDRES, 26 mayo (Reuters) - El actor ganador del Oscar Kevin Spacey fue acusado de delitos sexuales, entre ellos agresiones a tres hombres, tras una investigación de la policía en Londres, según informó este jueves la Fiscalía de la Corona británica (CPS).

La policía dijo que los presuntos delitos ocurrieron entre marzo de 2005 y abril de 2013, con cuatro incidentes que tuvieron lugar en la capital y uno en Gloucestershire. Involucraron a un hombre que ahora tiene 40 años y a dos hombres que ahora tienen 30.

"La CPS ha autorizado la presentación de cargos penales contra Kevin Spacey, de 62 años, por cuatro cargos de agresión sexual contra tres hombres", dijo Rosemary Ainslie, jefa de la División de Delitos Especiales de la CPS, en un comunicado.

"También ha sido acusado de hacer que una persona participe en una actividad sexual con penetración sin consentimiento. Los cargos siguen a una revisión de las pruebas reunidas por la Policía Metropolitana en su investigación", agregó.

Spacey, que en su día fue una de las mayores estrellas de Hollywood, ha desaparecido en gran medida del foco público desde que fue acusado de conducta sexual inapropiada hace cinco años.

En noviembre de 2017, el teatro londinense Old Vic dijo que había recibido 20 acusaciones separadas de conducta inapropiada por parte de Spacey de 20 hombres que entraron en contacto con él en el teatro, o en relación con él, entre 1995 y 2013.

Fue retirado de la serie de televisión "House of Cards" y de la película "All the money in the world" después de que salieron a la luz las acusaciones de conducta sexual inapropiada.

El actor de 62 años, que ganó el Oscar al mejor actor por "American beauty" y al mejor actor de reparto por "The usual suspects", ha negado con anterioridad todas las acusaciones de mala conducta.

Roberto Cavazos, un actor que trabajó en el Old Vic, donde Spacey fue director artístico entre 2004 y 2015, dijo en 2017 que tuvo encuentros con la estrella de Hollywood en esa época "que rozaban lo que se podría llamar acoso". Se desconoce si es uno de los hombres por los que Spacey ha sido acusado de agresión.

Spacey ha sido demandado en Estados Unidos por el actor Anthony Rapp, que le acusa de agresión sexual en los años 80, cuando Rapp tenía unos 14 años.

Un juez de Manhattan desestimó el año pasado las reclamaciones de un segundo hombre que demandaba a Spacey, después de que el demandante se negó a identificarse de forma pública.

En 2019, los fiscales de Massachusetts retiraron un caso penal en el que se acusaba a Spacey de agredir sexualmente a un joven de 18 años en un bar tres años antes, después de que la supuesta víctima se negara a declarar.

(Reporte de Kylie MacLellan; editado en español por Vicente Valdivia)