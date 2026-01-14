La fiscalía británica apela el retiro de cargos por terrorismo contra un rapero de Kneecap

La fiscalía británica impugnó el miércoles ante el Tribunal Superior de Londres el abandono de las acciones judiciales por "infracción terrorista" contra Mo Chara, rapero del trío norirlandés Kneecap, por exhibir una bandera de Hezbolá durante un concierto en 2024.

Un centenar de fans del grupo, ondeando banderas irlandesas y palestinas, se reunieron en el exterior del tribunal en apoyo al rapero, que no estuvo presente en la audiencia.

Otro miembro del grupo, conocido por su nombre artístico, DJ Provai, sí estaba, igual que su mánager, Dan Lambert.

Mo Chara fue acusado de "infracción terrorista" en mayo por haber exhibido en el escenario una bandera de Hezbolá, movimiento islamista chií libanés clasificado como terrorista en Reino Unido, durante un concierto en noviembre de 2024 en Londres.

Pero el juez Paul Goldspring decidió, el pasado 26 de septiembre, archivar el caso debido a un vicio de procedimiento.

El magistrado consideró que no se había respetado el plazo legal de seis meses para presentar cargos, lo que hacía que la acusación fuera "ilegal y nula".

El Servicio de la Fiscalía de la Corona recurrió esta decisión, considerando que "el juez se equivocó al concluir que el procedimiento iniciado contra el acusado (O’Hanna) no se había iniciado conforme a las formalidades exigidas", según sus conclusiones escritas presentadas ante el tribunal.

Mo Chara, de 28 años, siempre ha negado su apoyo a este grupo proiraní, asegurando que ignoraba que se tratara de una bandera de Hezbolá.

El acusado denunció su imputación como una decisión "política", tras las críticas formuladas por el trío contra Israel y la guerra en la Franja de Gaza.

Los miembros del grupo, provocadores audaces para sus seguidores, extremistas peligrosos para sus detractores, han atraído la atención mediática y política en los últimos meses en Reino Unido al tomar partido por los palestinos.

Kneecap llamó primero la atención rapeando en gaélico irlandés y denunciando la presencia británica en Irlanda del Norte.

El trío alcanzó notoriedad en 2024 con su álbum Fine Art.