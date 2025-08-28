La Fiscalía de Ankara abre otra nueva investigación contra el líder opositor Ozgur Ozel

MADRID, 28 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Fiscalía de Ankara ha abierto este jueves una nueva investigación contra el líder del opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP), Ozgur Ozel, por sus recientes declaraciones en contra del fiscal jefe de la localidad de Estambul, Akin Gurlek, durante un mitin celebrado en la víspera en la ciudad de Estambul.

La Fiscalía ha iniciado nuevas pesquisas contra Ozel por "insultos a un funcionario público" y "amenazas" después de que el opositor haya pedido la liberación del alcalde de Beyoglu, Inan Guney, detenido el pasado mes de agosto por un presunto delito de corrupción, según ha recogido la agencia de noticias Anatolia.

El ministro de Justicia turco, Yilmaz Tunç, ha acusado en redes sociales a Ozel de proferir "mentiras" y "acusaciones infundadas" contra Gurlek, quien se encuentra al frente del caso contra el ahora exalcalde de Estambul, el opositor Ekrem Imamoglu.

"Nadie debería utilizar las instituciones y los órganos judiciales de nuestro Estado como herramientas para su propio beneficio", ha afirmado, agregando que el "comportamiento cada vez más desequilibrado del presidente del CHP" es "un indicador claro" de su fracaso político.

En este sentido, ha instado a Ozel a "esperar con calma y seriedad los resultados de las investigaciones" sobre el citado caso de corrupción en vez de lanzar "calumnias". "Esto demuestra lo abrumado y atrapado que está por las acusaciones de corrupción y las confesiones que se han derramado dentro de su partido", ha argüido.

En respuesta, el vicepresidente del CHP y portavoz del partido, Deniz Yucel, ha asegurado que "las reacciones" de los manifestantes en las calles y plazas "asustan" al oficialismo, liderado por el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP).

"No podréis silenciar al CHP ni a los miles de patriotas que llenan las plazas con vuestras prohibiciones, investigaciones y obstrucciones. Seguiremos gritando 'Justicia, derechos, ley' con fuerza", ha sentenciado Yucel.

Actualmente hay dos investigaciones más abiertas contra Ozel por sus declaraciones sobre Gurlek, una abierta el pasado mes de noviembre y otra en junio. La detención de Imamoglu el pasado mes de marzo ha provocado numerosas protestas en el país en medio de las acusaciones contra el Gobierno sobre su presunta influencia en el sistema judicial por motivos electoralistas. Desde su arresto, las autoridades han detenido a decenas de miembros del CHP, altos cargos de la Alcaldía de Estambul y de otros municipios del país.