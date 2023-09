La Fiscalía de Colombia ha citado a declarar al exviceministro de Defensa Ricardo Díaz por un caso de presunta corrupción y ha abierto una investigación para determinar si se produjeron irregularidades durante la compra de tres helicópteros a Qatar.

"La Fiscalía de oficio abrió (un caso) criminal a efectos de corroborar mediante los actos de investigación correspondientes la información divulgada y determinar si se configuraron o no delitos y quiénes serías sus autores y partícipes", ha indicado en un comunicado.

Díaz, que fue relevado de su puesto en mayo, aseguró en una entrevista a la revista Semana que recibió presiones para la compra de estos aparatos, de fabricación italiana, en una trama que involucra a la primera dama, Verónica Alcocer, así como a los hermanos de Armando Benedetti, exembajador colombiano en Venezuela.

Tras conocer la oferta de compra, realizada por el coronel Eduardo Mejía, que le ofreció hasta 700 millones de pesos por la transacción, Díaz informó a su superior en una reunión, el ministro de Defensa Iván Velásquez, quien le comunicó que resolvería el asunto.

"Él tomó nota de los nombres, me dijo que tenía otras actividades y me retiré de la oficina (...) A partir de ese momento, no volví a tener comunicación con el ministro. Todo se hizo a través de su secretaria", aseveró.