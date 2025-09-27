La Fiscalía de Francia abre una investigación por amenazas a la jueza que condenó al expresidente Sarkozy

MADRID, 27 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Francia han abierto dos investigaciones por amenazas vertidas contra la jueza Nathalie Gavarino, una de las integrantes del tribunal que condenó el jueves al expresidente Nicolas Sarkozy a cinco años de prisión por los fondos que recibió durante la campaña electoral de 2007 del régimen libio de Muamar Gadafi.

La Fiscalía de París ha confirmado que se han abierto las pesquisas después de que se detectaran una serie de "mensajes amenazantes" contra Gavarino, que encabeza la corte, al considerar que son "amenazas graves de muerte o actos violentos", según informaciones de la cadena BFM TV.

Estas investigaciones cuentan con la participación de la Unidad Nacional para la Lucha contra el Odio Online, si bien los fiscales no han dado más detalles al respecto.

La presidenta del tribunal ha justificado la sentencia contra Sarkozy en virtud de la especial "gravedad" de los hechos y de la repercusión social de los mismos, ya que en el momento de los hechos Sarkozy era ministro y, por tanto, "responsable de garantizar el respeto de la Constitución y de la independencia nacional".

Sin embargo, Sarkozy, que ha salido absuelto de tres de los cuatro delitos que se le imputaban, ha esgrimido que ha sido condenado "por haber supuestamente dejado que dos colaboradores tuviesen la idea de financiar ilegalmente la campaña".

En este sentido, ha señalado que quienes le "odian" han buscado "humillarlo", pero en realidad "es Francia la que está siendo humillada" con este proceso, en el que ha prometido que seguirá combatiendo para demostrar su "completa inocencia".