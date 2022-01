La Fiscalía de Israel investiga el supuesto espionaje policial a teléfonos móviles de ciudadanos del país

La Policía niega que "espíe a los ciudadanos" a través del uso del software Pegasus

MADRID, 21 Ene. 2022 (Europa Press) -

El fiscal general de Israel, Avichai Mandelblit, ha anunciado que abrirá una investigación en torno al supuesto uso por parte de la Policía de un 'spyware' desarrollado por NSO Group para entrar en los teléfonos móviles de ciudadanos israelíes, tras unas informaciones que han desatado críticas entre políticos y activistas.

Mandelblit ha comunicado al jefe de la Policía, Kobi Shabtai, su decisión de abrir la investigación, que estará encabezada por su 'número dos', Amit Marari, al tiempo que le ha pedido que entregue todas las órdenes para realizar escuchas e interceptaciones entre 2020 y 2021.

Así, ha resaltado en una carta enviada a Shabtai que "es difícil dejar pasar la gravedad del supuesto daño causado a los derechos fundamentales" y ha agregado que las informaciones apuntan a "un escenario altamente preocupante", si bien "no incluye suficiente información concreta".

El fiscal general ha reseñado además que la revisión de los materiales entregados por la Policía no han revelado un mal uso de esta tecnología, si bien ha apuntado que por ahora no se han entregado todos los detalles sobre los mecanismos empleados.

Las informaciones fueron desveladas por el portal de noticias israelí Calcalist, que indicó el martes que la Policía israelí había usado el software Pegasus contra civiles israelíes, incluidas personas que no eran sospechosas de delitos o crímenes, aprovechando un vacío legal.

Tras la carta de Mandelblit, Shabtai ha defendido que las actuaciones de la Policía han estado en el marco de la legalidad y ha agregado que el organismo seguirá usando" herramientas tecnológicas" y que buscará "mejorarlas", tal y como ha recogido el diario israelí 'Haaretz'.

"No hay y nunca ha habido un escenario en el que la Policía haya violado de forma fundamental y metódica el pacto de defensa no escrito entre ella y los ciudadanos", ha recalcado. "No hay base para las afirmaciones de que la Policía espía a los ciudadanos", ha agregado.

En este sentido, ha recalcado que ha trabajado para "realizar una revisión cuidadosa" de las informaciones de Calcalist y que "aún no ha encontrado pruebas de que esos supuestos sucesos tuvieron lugar".

Shabtai ha apuntado además que "el fiscal general que analizó el asunto ha dicho en su carta que no se ha encontrado base para las afirmaciones de las informaciones y que la Policía ha actuado según la ley".

"La Policía israelí y una de sus unidades más importantes se encuentran bajo ataque y parece que alguien está intentando dañar sus capacidades para hacer frente a los crímenes graves", ha zanjado Shabtai.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Omer Barlev, que supervisa a la Policía, ha aplaudido la decisión de investigar "para garantizar que no hay manzanas podridas en el sistema", según ha informado el diario israelí 'The Times of Israel'.

Barlev ha apuntado que "el fiscal general ha dejado claro que la Policía actuó en línea con la ley desde una perspectiva sistemática". "En términos de incidencias privadas, no se han encontrado desviaciones de las guías legales", ha añadido. "Sin embargo, podría haber incidencias ilegales que tuvieron lugar y por ello el fiscal general ha decidido crear un equipo de investigación", ha zanjado.