La Fiscalía de Israel pide permiso judicial para confiscar las 50 barcas usadas por la flotilla a Gaza

MADRID, 10 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La Fiscalía de Israel ha presentado este lunes una petición ante un tribunal de Haifa para lograr autorización para confiscar las 50 embarcaciones usadas por los activistas de la Flotilla de la Libertad para intentar romper el bloqueo israelí a la Franja de Gaza, argumentando que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) habría financiado y respaldado estas acciones.

Así, la petición argumenta que "un número significativo de las embarcaciones" son propiedad de una presunta empresa pantalla del grupo palestino, identificada como Neptune Cyber y a la que acusa de operar bajo la organización no gubernamental Palestinian Conference for Palestinians Abroad (PCPA), a la que Israel vincula con Hamás, según ha informado el diario 'The Times of Israel'.

La Fiscalía no ha identificado por ahora quiénes son los propietarios de los barcos, si bien sostienen que Israel tiene autorización para incautar estas embarcaciones según el Derecho Internacional, después de que todas ellas fueran interceptadas por la Armada en aguas internacionales en el mar Mediterráneo.

En este sentido, sostiene que las iniciativas "no tuvieron precedentes en escala e impacto, con una planificación organizada y un mando centralizado". "Buscaban plantear un desafío a la Armada y romper el bloqueo naval (impuesto a la Franja en 2007, intensificado a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023)", ha zanjado la Fiscalía israelí.

Las autoridades israelíes detuvieron a cientos de activistas que iban a bordo de las 50 embarcaciones empleadas en ambas iniciativas, que intentaron llegar a las costas de Gaza a principios de octubre para entregar ayuda humanitaria, en medio entonces de la ofensiva militar israelí contra el enclave.

Numerosos activistas, entre ellos ciudadanos españoles, denunciaron posteriormente haber sido sometidos a diversos abusos durante el periodo que permanecieron bajo custodia de las fuerzas de seguridad israelíes hasta su deportación.