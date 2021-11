La Fiscalía de París abre una nueva investigación por violación contra el exministro Nicolas Hulot

La Fiscalía de París ha anunciado este viernes la apertura de una nueva investigación por violación contra el exministro francés para la Transición Ecológica Nicolas Hulot a raíz de un reportaje emitido por la cadena France 2 este pasado jueves en el que tres mujeres denunciaron haber sido víctimas de ataques sexuales cometidos presuntamente por el político entre 1988 y 2001.

Las investigaciones "se centrarán en determinar si los hechos denunciados pueden tipificar como delito y si, por su antigüedad, se ha adquirido el plazo de prescripción para la acción pública ", según el comunicado emitido por la Fiscalía y recogido por 'Le Parisien'.

Dado que una de las mujeres que denunció al exministro aseguró ser menor de edad cuando ocurrió el presunto ataque, la Fiscalía de París ha seguido el protocolo por el que abre sistemáticamente investigaciones sobre las denuncias de violencia sexual contra menores, aunque los hechos parezcan prescritos, para verificar los hechos y buscar posibles otras agresiones no prescritas.

La investigación televisada también incluye el testimonio de la activista ambiental Claire Nouvian y remite a la primera denuncia de violación interpuesta en 2008 por Pascale Mitterrand, nieta del ex presidente François Mitterrand, desestimada porque los hechos fueron prescritos.

El exministro compareció ante las cámaras de BFMTV antes de la emisión del programa para reivindicar su inocencia y aprovechó para anunciar su retirada de la vida pública. "Sé que a partir de mañana comenzará el linchamiento. Quiero decirlo sin rodeos: ni cerca ni lejos, he cometido estos actos. Estas afirmaciones son puramente falsas", manifestó.

"Durante cuatro años, he sufrido el veneno de los rumores, las insinuaciones, a veces las acusaciones abiertas. Este veneno de la sospecha hace su trabajo, pero con cierta ingenuidad pensé que no me podía pasar nada grave. Pero hoy, ser inocente ya no te permite dormir en paz", agregó.