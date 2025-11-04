La fiscalía de París investiga a minoristas en línea por presunto contenido de pornografía infantil

PARÍS, 4 nov (Reuters) -

Las plataformas de venta en línea Shein, Temu, AliExpress y Wish están siendo investigadas en Francia por presunta difusión de contenidos que incluyen pornografía infantil, informó el martes la fiscalía de París.

La china Shein abrirá el miércoles su primera tienda permanente en los grandes almacenes BHV, en el centro de París, pero el ministro francés de Economía, Roland Lescure, amenazó con prohibir la marca en todo el país, después de que un organismo de control de los consumidores detectara muñecas sexuales infantiles en su sitio web.

El portavoz de Shein en Francia, Quentin Ruffat, dijo el martes a la radio RMC que la empresa haría todo lo que estuviera en su mano para colaborar con la investigación, incluido compartir los nombres de los vendedores y compradores de las muñecas.

Un portavoz de Temu dijo a Reuters que las acusaciones contra la empresa estaban relacionadas con el acceso de menores a determinados productos en su plataforma y que Temu no estaba siendo investigada por pornografía infantil.

Las otras empresas no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

INVESTIGACIÓN A RAÍZ DE UNA DENUNCIA DE UNA ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES

La Fiscalía de París informó de que había recibido una denuncia de la Dirección General de Protección de los Consumidores y remitido el caso a la Oficina Nacional del Menor para que investigara.

Las empresas están siendo investigadas bajo sospecha de difusión de mensajes violentos, pornográficos o degradantes accesibles a menores, lo que puede acarrear hasta tres años de cárcel y una multa de 75.000 euros para las personas implicadas, según la oficina. Shein y AliExpress también están siendo investigadas por difusión de imágenes o representaciones de menores de carácter pornográfico, lo que puede acarrear cinco años de prisión y una multa de 75.000 euros, según la fiscalía.

Shein retiró las muñecas de su web el domingo, y el lunes impuso una prohibición total de las muñecas sexuales y suspendió la categoría "productos para adultos" de la plataforma.

La senadora francesa Marie-Claire Lepetit pidió el lunes que la fiscalía de París abra una investigación sobre los vendedores y clientes de material pornográfico infantil, y sobre Shein por complicidad, exigiendo "sanciones ejemplares" para quienes incumplan la ley.

(Información de Alessandro Parodi y Gabriel Stargardter; edición de Tomasz Janowski; edición en español de Paula Villalba)