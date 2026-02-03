La fiscalía de París registra la oficina de X y cita a Musk a declarar

Por Inti Landauro y Sudip Kar-Gupta

PARÍS, 3 feb (Reuters) -

La policía francesa registró el martes las oficinas de ⁠la red social X, propiedad ⁠de Elon Musk, y la iscalía de París ordenó al multimillonario tecnológico que responda en abril a una serie de preguntas relacionadas ⁠con una ‌investigación ​cada vez más amplia sobre la , según informó la iscalía de París.

La redada ​está relacionada con una investigación de un año de duración sobre el ‌presunto abuso de algoritmos y la extracción fraudulenta ‌de datos por parte de ​X o sus ejecutivos.

Sin embargo, en un comunicado, la iscalía de París afirmó que amplia la investigación tras las quejas sobre el funcionamiento del chatbot de inteligencia artificial de X, Grok.

La investigación también se centrará ahora en la presunta complicidad en la y difusión de imágenes de carácter pornográfico infantil y la violación de los derechos de imagen , entre otros posibles delitos.

Musk ⁠y la antigua directora ejecutiva Linda Yaccarino están citados a comparecer en una vista el 20 ​de abril. Otros empleados de X también están citados como testigos.

X no ha hecho ningún comentario al respecto por el momento. En julio, Musk negó las acusaciones iniciales y afirmó que los fiscales franceses estaban iniciando una "investigación penal con motivaciones políticas".

"En esta fase, la realización de esta investigación forma parte de un enfoque constructivo, ⁠con el objetivo último de garantizar que la plataforma X cumpla con la legislación francesa, ​en la medida en que opera en el territorio nacional", dijo la fiscalía.

La unidad de delitos informáticos de la fiscalía está llevando a cabo la investigación junto con la unidad de la policía ‍francesa y Europol.

La iscalía de París afirmó que inició la investigación tras ser contactada por un que alegaba que los algoritmos sesgados de la red social X probablemente habían distorsionado el funcionamiento de un sistema automatizado de procesamiento de datos.

La fiscalía también ha declarado que ​abandona la red social X y que, a partir de ahora, se comunicará a través de LinkedIn e Instagram. LinkedIn pertenece a Microsoft

e Instagram a Meta. (Información de Inti Landauro y Sudip Kar-Gupta; redacción ‍de Ingrid Melander; edición de Alex Richardson; editado en español por Patrycja Dobrowolska)