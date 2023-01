La Fiscalía de Rusia pide nueve años de prisión para el periodista Alexander Nevzorov

La Fiscalía de Rusia ha solicitado este martes imponer una pena de nueve años de prisión contra el periodista Alexander Nevzorov, calificado como "agente extranjero" en el país por difundir supuestamente información "falsa" sobre la invasión rusa de Ucrania.

La defensa de Nevzorov, por su parte, ha pedido que sea exonerado y ha recalcado que utilizó información de "fuentes libres" para dar forma a la información que luego difundió a través de redes sociales.

No obstante, el proceso judicial contra el periodista está llevándose a cabo 'in absentia' dado que no se encuentra en el país, según informaciones de la agencia de noticias Interfax.

Las autoridades, que han confirmado que está previsto que el veredicto sea anunciado el 1 de febrero a las 11.00 (hora local), lo han introducido en una lista de personas en busca y captura.

Los fiscales, por su parte, han insistido en que Nevzorov ha expresado en reiteradas ocasiones su "desacuerdo con la operación militar especial de Rusia en Ucrania" y han señalado que sus acciones se encuentran "políticamente motivadas".

El Comité de Investigación de Rusia había abierto previamente un caso contra el periodista por publicar en su cuenta en Instagram y YouTube "información falsa" sobre el ataque de las fuerzas rusas contra una maternidad en la ciudad ucraniana de Mariúpol (sureste).

Europa Press