La Fiscalía del Supremo notificó al rey emérito que abría diligencias hasta en tres ocasiones en 2020

18-04-2012 Don Juan Carlos ha pedido disculpas este miércoles por su viaje de caza a Botsuana: "Estoy deseando retomar mis obligaciones y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir", ha declarado nada más recibir el alta hospitalaria Don Juan Carlos ha hecho estas declaraciones ante un 'pool' de medios en el interior del hospital USP San José, donde fue operado de la cadera tras sufrir una caída en ese viaje de caza el pasado viernes MADRID POLÍTICA ESPAÑA EUROPA TVE