La fiscalía española acusa al expresidente del Barça Josep Bartomeu por abuso de funciones y administración desleal

El expresidente de FC Barcelona Josep Maria Bartomeu ha sido acusado por la fiscalía española de abuso de funciones y administración desleal durante sus seis años al frente del club catalán, según supo AFP este martes, confirmando informaciones que circulaban en la prensa.

Bartomeu, que ocupó el cargo de presidente del Barça desde 2014 a 2020, tendrá que declarar ante un juez por comisiones ocultas otorgadas sin consultar a su consejo de administración, especialmente en la transferencia del extremo brasileño de Bordeaux Malcom, fichado en 2018 por más de 40 millones de euros (US$47 millones al cambio actual), pero también en la causa penal abierta por la contratación de Neymar y las obras del Espai Barça.

Según un documento judicial consultado por AFP, la fiscalía acusa así al expresidente blaugrana de "administración desleal" y de haber "causado un perjuicio" a su club "omitiendo los deberes de diligencia y lealtad" que implicaban su función.

La fiscalía explica que se interesa en particular por diversas operaciones financieras "injustificadas", por varios millones de euros.

En un comunicado transmitido a varios medios, los abogados de Bartomeu admiten que este último pudo "cometer errores", pero denuncian los cuatro procedimientos "sin precedentes" que lo apuntan actualmente "sin pruebas" de que el expresidente barcelonista haya obtenido "un beneficio patrimonial" de ninguno de ellos.

