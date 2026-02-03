La fiscalía francesa cita a declarar a Elon Musk en el marco de una investigación sobre X

La fiscalía de París indicó este martes que citó a declarar al propietario de la plataforma X, Elon Musk, y a su ex directora general Linda Yaccarino, en el marco de una investigación sobre esta red social.

"Se han enviado citaciones para audiciones voluntarias el 20 de abril de 2026, en París, al señor Elon Musk y a la señora Linda Yaccarino", señaló el ministerio público en un comunicado.

La justicia francesa abrió una investigación en 2025 a raíz de una denuncia sobre los algoritmos de X considerados sesgados, que amplió al funcionamiento de Grok, su inteligencia artificial, tras difundir contenidos negacionistas y falsas imágenes de carácter sexual.