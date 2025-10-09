La fiscalía francesa pide 12 años de prisión para acusado de violar a Gisèle Pelicot

La fiscalía pidió este jueves 12 años de prisión para el único acusado de violar a Gisèle Pelicot durante el juicio en apelación en Francia, tres años más de los que le impuso la justicia en primera instancia.

Husamettin Dogan, un exobrero de la construcción de 44 años, comparece solo ante un tribunal de Nimes, en el sur de Francia, después de ser el único de los 51 hombres condenados en diciembre que recurrió la sentencia.

Con la postura de Dogan, "que no quiere asumir responsabilidades", "esta pena de 12 que se pidió [en primera instancia] cobra todo su sentido", aseguró el fiscal Dominique Sié en el último día de juicio.

El acusado defiende que "nunca" quiso violarla y que fue manipulado por su entonces marido, Dominique Pelicot, a quien la justicia condenó a 20 años prisión por drogarla para dormirla y violarla junto a desconocidos entre 2011 y 2020.

Y mantiene su posición, pese a que el investigador jefe del caso, Jérémie Bosse-Platière, consideró que era "plenamente consciente", una hipótesis confirmada por Dominique Pelicot. El tribunal también proyectó videos de los hechos.

Varias de esas 14 grabaciones, encontradas en un disco duro del ahora exmarido, muestran al acusado penetrándola y forzando a una Gisèle Pelicot totalmente "inerte" a practicarle felaciones.

"¿En qué momento le di mi consentimiento? Nunca", "asuma la responsabilidad de sus actos y deje de esconderse detrás de su cobardía", le urgió el miércoles la víctima de 72 años, indignada por que el acusado no se considere un violador.

Este caso conmocionó al mundo. Además de condenar a Dominique Pelicot, los magistrados también condenaron en diciembre a 50 hombres a entre 3 y 15 años de prisión por violación o agresión sexual. Sólo Dogan mantuvo su recurso.

La sentencia está prevista este jueves, tras los alegatos finales de la defensa.

Al renunciar a un primer juicio a puerta cerrada en Aviñón para que "la vergüenza cambie de bando", Gisèle Pelicot, reconocible por su cabello pelirrojo corto y sus gafas de sol, se convirtió en un icono feminista mundial.

