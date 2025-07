La Fiscalía investiga al expresidente Peña Nieto por recibir supuestamente sobornos de empresarios israelíes

MADRID, 8 Jul. 2025 (Europa Press) - La Fiscalía General de México ha informado este martes de que se ha abierto una investigación sobre el supuesto pago de sobornos que habría recibido el expresidente Enrique Peña Nieto por parte de dos empresarios israelíes a cambio de contratos, entre ellos la compra del programa espía Pegasus durante su sexenio. Esta semana, el periódico israelí 'The Marker' publicó que Peña Nieto recibió US$25 millones por parte de dos empresarios a cambio de cuantiosos contratos públicos. Unas acusaciones que el expresidente se apresuró a negar a través de sus redes sociales. "Totalmente falsa la nota sobre supuestas aportaciones", dijo. El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, ha adelantado que solicitarán información a las autoridades israelíes para que puedan incluirse en la carpeta de investigación que recién se ha abierto por esta causa, y evitar que no se pierdan estas acusaciones en "denuncias que no se sostienen" como ya ocurrió anteriormente. No obstante, ha advertido de que las relaciones con el Gobierno israelí no pasan por su mejor momento, después de que se negara a extraditar a Tomás Zerón, posible implicado en la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio de Ayotzinapa, si bien confía en que en este caso puedan recibir una respuesta lo antes posible. Gertz Manero ha confirmado que no es la primera vez que se pone en cuestión el uso que Peña Nieto hizo de los recursos públicos durante su mandato y que ya en el anterior sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador "se presentaron varias denuncias" si bien no fueron corroboradas con las pruebas suficientes.

