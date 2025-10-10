La Fiscalía pide mantener en prisión en Israel a la española Reyes Rigo tras presentarse cargos contra ella

MADRID, 10 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Fiscalía de la región de Neguev ha presentado cargos contra la activista española Reyes Rigo, detenida el pasado 1 de octubre cuando viajaba a bordo de la Global Sumud Flotilla con ayuda para Gaza, y ha solicitado que permanezca en prisión preventiva, según ha informado este viernes la Policía de Israel.

Según ha precisado en un mensaje en su perfil en 'X', tras concluirse la investigación policial se ha presentado un escrito de acusación en el juzgado de paz de Ber Sheva contra Rigo, la única de los 49 españoles que iban en esa primera flotilla que sigue bajo custodia israelí. En concreto, se le acusa, según la Policía, de haberse negado a entrar en una celda y de haber atacado a una guardia de la prisión de Keziot mordiéndole la mano, lo que le causó lesiones. Los hechos se habrían producido el domingo pasado.

Por otra parte, en las próximas horas podrían ser liberados y expulsados de Israel algunos de los ocho españoles que viajaban a bordo de la segunda flotilla que fue interceptada por Israel en aguas internacionales en la madrugada del miércoles, según ha informado Rumbo a Gaza, uno de los organizadores de la iniciativa.