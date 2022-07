La Fiscalía reprocha al exasesor de Trump creerse que está "por encima de la ley"

Steve Bannon, en su momento asesor ideológico y estratégico del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, ha sido acusado este martes de creerse "por encima de la ley" durante su juicio por negarse a cooperar con la investigación sobre el asalto al *Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

La fiscal Amanda Vaughn ha afirmado a los miembros del jurado este martes que la citación emitida el pasado mes de septiembre, "no era opcional. No era una petición. Y no era una invitación. Era obligatoria (...) y el acusado decidió que estaba por encima de la ley", tal y como ha recogido 'The New Daily'.

Por su parte, el abogado de Bannon, Evan Corcoran ha defendido que Bannon no ignoró la citación y que, de hecho, se comprometió con el comité en la creencia de que iba a negociar con su abogado y que sus plazos "no eran fijos, eran flexibles".

Bannon, de 68 años, se ha declarado inocente de dos delitos menores de desacato al Congreso, presentados después de que el año pasado se negara a prestar testimonio o a entregar documentos al comité selecto de la Cámara de Representantes, dirigido por los demócratas.

En este sentido, Vaughn ha asegurado que el comité tiene razones para creer que Bannon podría tener información sobre los eventos que condujeron el asalto al Capitolio.

Bannon encara un cargo penal por su negativa a comparecer ante el comité legislativo y otro por no querer entregar documentos. Cada acusación puede acarrearle entre 30 días y un año de prisión.

Bannon fue acusado el año pasado de dos cargos de desacato criminal ante el Congreso al ignorar una citación que el antiguo asesor de Trump decidió ignorar, amparado por la ley, según su versión, para proteger a su superior.

La derrota de Trump en las urnas y sus constantes denuncias por irregularidades en la votación, nunca aceptadas por los tribunales, fue uno de los detonantes de la insurrección.