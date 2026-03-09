La fiscalía suiza amplía la investigación sobre incendio en un bar e incluye al alcalde, según documento

Por Emma Farge

GINEBRA, 9 mar (Reuters) -

Fiscales suizos han ampliado su investigación sobre el incendio mortal de un bar de esquí en el que murieron 41 personas, en su mayoría adolescentes, y han añadido al alcalde de la localidad de Crans-Montana a la lista de sospechosos, según muestra un documento.

El alcalde, Nicolas Féraud, figura como acusado en uno de los documentos de la fiscalía a los que ha tenido acceso Reuters, en el que se lo cita a declarar el 13 de abril. Féraud no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Féraud, de unos 50 años, admitió anteriormente que el municipio había incumplido múltiples controles de seguridad anuales. "Lo sentimos profundamente. No teníamos indicios de que los controles no se hubieran realizado según lo solicitado", declaró Feraud a la prensa en enero.

La fiscalía suiza del cantón de Valais confirmó a Reuters que se había abierto una investigación a nuevas personas en el caso, que incluye presuntos delitos tales como homicidio imprudente, sin revelar sus nombres. El incendio que arrasó el bar "Le Constellation" el 1 de enero fue uno de los peores desastres de la historia moderna de Suiza y ha puesto a prueba las relaciones con la vecina Italia, que perdió a seis de sus ciudadanos en el siniestro.

Muchos jóvenes siguen hospitalizados con quemaduras. La tragedia también ha inquietado al lucrativo sector turístico. La próspera ciudad de Crans-Montana es muy popular entre los turistas franceses, italianos y estadounidenses, y es conocida tanto por sus soleadas pistas de esquí orientadas al sur como por sus campos de golf.

Las investigaciones de la fiscalía se centraron inicialmente en los propietarios franceses del bar, que siguen bajo investigación. A finales de enero, el caso se amplió para incluir también a un funcionario local actual y a otro que ya no ejerce su cargo.

Los propietarios del bar, Jacques y Jessica Moretti, han expresado su dolor por el incendio y han dicho que cooperarán con la investigación.

Si son declarados culpables, los acusados podrían enfrentarse a una pena máxima de cuatro años y medio de prisión. (Información de Emma Farge; edición de Aidan Lewis; edición en español de Jorge Ollero Castela)