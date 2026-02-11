La flota fantasma rusa surca casi todos los días aguas danesas

Los petroleros de la flota fantasma rusa que evaden las sanciones europeas navegaron en aguas danesas a un ritmo de casi uno por día en 2025, según datos compilados el miércoles por la Autoridad marítima danesa

"En 2025, 292 desplazamientos fueron efectuados por petroleros que son objeto de sanciones de la UE en aguas danesas", declaró la autoridad

Rusia habría creado una flota de viejos petroleros, cuya propiedad es opaca, para evadir las sanciones impuestas por la Unión Europea, Estados Unidos y las naciones del G7, tras la invasión rusa de Ucrania en 2022

Esas sanciones, que buscan limitar los ingresos utilizados por Rusia para continuar la guerra, sacaron a muchos petroleros que transportan petróleo ruso de los sistemas de seguro y transporte marítimos occidentales

Navegando desde el golfo de Finlandia, a través del mar báltico y en aguas danesas, los viejos y mal conservados petroleros de la "flota fantasma" transportan principalmente petróleo crudo y productos refinados, lo que causa preocupación por los riesgos de contaminación y mareas negras

La magnitud y los movimientos de la "flota fantasma" durante mucho tiempo fueron difíciles de calcular, pero gracias a la lista de sanciones de la UE, las autoridades danesas pudieron, en 2025, vigilar y registrar los barcos que hacen escala en su espacio marítimo

La UE registra 598 barcos prohibidos en los puertos y los servicios marítimos europeos

"Las autoridades danesas vigilan de cerca los barcos en aguas danesas" y "cooperan también estrechamente con los países que comparten las mismas posiciones en la región del mar báltico", declaró la Autoridad marítima

Algunos expertos y dirigentes políticos sospechan también que esos barcos realizan acciones de sabotaje en el marco de una "guerra híbrida" de Rusia contra los países occidentales