La flotilla acusa a Israel de un crimen de guerra y llama a la movilización internacional

MADRID, 2 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Global Sumud Flotilla ha asegurado que la interceptación de sus barcos en aguas internacionales por parte de las fuerzas israelíes constituye un crimen de guerra y ha reclamado una intervención de los gobiernos y organizaciones internacionales para garantizar la seguridad de los detenidos y "exigir su liberación inmediata".

La flotilla ha explicado en un comunicado que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) formaron una cadena en aguas donde "no tienen jurisdicción", lo que dejaría aún más en evidencia el "bloqueo ilegal" impuesto sobre la Franja de Gaza. Además, según los organizadores, los militares utilizaron cañones de agua, agua "contaminada" y bloquearon "sistemáticamente" las comunicaciones de los barcos, "en nuevos actos de agresión contra civiles desarmados.

La flotilla, que ha utilizado términos como "secuestro" o "detención ilegal" para referirse a los arrestos, ha advertido de que pese a esta interceptación el compromiso "sigue siendo claro" y pasa por romper el bloqueo israelí y contribuir a poner fin al "genocidio" en la Franja de Gaza.

"Cada acto de represión contra nuestra flotilla, cada escalada de violencia en Gaza y cada intento de reprimir las acciones de solidaridad no hacen más que reforzar nuestra determinación", ha subrayado en su nota.

Por otro lado, el Ministerio de Exteriores israelí ha asegurado este jueves que ninguno de los barcos de la Global Sumud Flotilla había logrado traspasar el "bloqueo naval" impuesto por las FDI sobre Gaza y ha confirmado la detención de todos los activistas, a los que ha prometido deportar a Europa. "La provocación ha terminado", ha zanjado.