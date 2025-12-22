La flotilla anuncia una nueva misión a Gaza con más de 100 embarcaciones y 3.000 participantes

MADRID, 22 Dic. 2025 (Europa Press) - La Global Sumud Flotilla (GSF) ha anunciado este lunes que planea llevar a cabo una nueva misión a la Franja de Gaza prevista para la primavera de 2026 que contará con la participación de más de un centenar de embarcaciones y 3.000 participantes de decenas de países, después de que este año intentara llegar al enclave palestino pero fuera interceptada por las autoridades israelíes. "En respuesta a un llamamiento directo de los palestinos en Gaza, la GSF anuncia una expansión decisiva de su próxima misión en la primavera de 2026", reza un comunicado publicado en su canal de Telegram, donde ha hecho hincapié en que esta operación "representa más donde doble del tamaño de su misión anterior y la mayor acción marítima civil coordinada para Palestina hasta la fecha". Esta misión incluirá una flota médica que transportará a más de un millar de profesionales de la salud a bordo de buques equipados con medicamentos y equipos, que buscan, en colaboración con los equipos médicos de Gaza, reforzar la atención de emergencia y "estabilizar un sistema de salud devastado por el asedio y los continuos bombardeos". Así, ha sostenido que, "más que una simple entrega de ayuda, (...) representa un cambio importante hacia una presencia civil sostenida y especializada para trabajar junto a los palestinos mientras sobreviven a los continuos ataques del régimen israelí e intentan reconstruir la infraestructura civil básica destruida por dos años de genocidio". La GSF ha explicado que los objetivos para primavera se organizan en torno a varios "mandatos explícitos e interrelacionados": ayudar a romper el asedio, confrontando "directamente el bloqueo ilegal que Israel mantiene en Gaza desde hace décadas; entregar ayuda vital, puesto que incluye "un componente humanitario a gran escala"; establecer una presencia protectora no armada, con el fin de "disuadir la violencia y documentar violaciones". Asimismo, planean apoyar a la reconstrucción, con equipos dedicados a acompañar a los palestinos en las primeras etapas de reedificar instalaciones civiles; y enfrentar "la complicidad", al ayudar a "exponer y confrontar la complicidad internacional que permite el bloqueo ilegal, la ocupación y el genocidio de Israel, movilizando a la sociedad civil" para exigir responsabilidad a los gobiernos e instituciones "que sustentan estas violaciones". Por último, los organizadores han enfatizado que la flotilla representa "una pequeña fracción de lo que finalmente se requerirá para apoyar plenamente la recuperación de Gaza", pero ha destacado que "su importancia reside en el precedente que sienta: un modelo replicable, liderado por civiles y basado en el Derecho Internacional, los principios humanitarios y el liderazgo palestino".