La flotilla con ayuda para Gaza retrasa de nuevo su partida desde Túnez

La flotilla con ayuda para Gaza, anclada frente a las costas de Túnez, volvió a posponer su partida hacia el territorio palestino asediado por Israel, anunció este miércoles uno de sus organizadores, el brasileño Thiago Ávila.

"Les diremos cuál es el mejor momento para zarpar según el clima", dijo por megáfono a una multitud reunida en el pueblo de Sidi Bou Said, al norte de Túnez, la capital.

"Esperamos partir mañana (jueves) por la mañana", declaró a AFP.

El martes, la Flotilla Global Sumud ("sumud" significa "resiliencia" en árabe) afirmó haber sido blanco de ataques con drones contra algunos de sus barcos.

La próxima etapa prevista es el puerto de Bizerta, en el norte de Túnez, indicaron a la AFP varios de los participantes de la flotilla, que podría contar en total con decenas de barcos.

"Hacemos todo lo que podemos", afirmó Ávila a los activistas.

Más de 1000 personas, muchas de ellas ondeando banderas palestinas, acudieron a la playa de Sidi Bou Said para saludar a la flotilla.

Esta demostración de apoyo a la causa palestina se produjo después de que dos de sus barcos fueran atacados por "drones", según los organizadores, que mostraron videos como prueba.

Las naves se encontraban frente a Sidi Bou Said, muy cerca del palacio presidencial de Cartago, la sede y residencia del presidente de la república de Túnez.

El Ministerio del Interior de Túnez calificó los ataques de "agresión premeditada" y anunció una investigación para "esclarecer completamente" los incidentes denunciados por la flotilla.

Varios barcos que transportan ayuda humanitaria para Gaza llegaron en los últimos días al país procedentes de Barcelona, de donde la flotilla salió a principios de mes.

En Túnez tienen previsto unirse militantes propalestinos de varios países para zarpar juntos rumbo a Gaza.

Entre los militantes figura la activista ecologista sueca Greta Thunberg o la actriz francesa Adèle Haenel.

Los barcos de la flotilla tienen previsto llegar a Gaza a mediados de septiembre para llevar ayuda humanitaria, tras dos intentos bloqueados por Israel en junio y julio.

