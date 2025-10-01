La flotilla de Gaza dice que se acercaron buques al aproximarse a la zona de bloqueo israelí

1 oct (Reuters) -

La flotilla internacional que intenta entregar ayuda a Gaza dijo que embarcaciones no identificadas se acercaron a algunos de sus barcos antes del amanecer del miércoles, a medida que se acercaba a una zona en la que Israel ha impuesto un bloqueo naval a la franja asolada por la guerra.

La Flotilla Global Sumud está formada por más de 40 embarcaciones civiles que transportan a unas 500 personas, entre ellas parlamentarios, abogados y activistas, como la sueca Greta Thunberg, defensora del clima. Su objetivo es romper el bloqueo israelí del enclave palestino. "Seguimos navegando hacia Gaza acercándonos a la marca de las 120 millas náuticas, el área donde flotillas anteriores han sido atacadas o interceptadas", afirmaron los organizadores en un comunicado.

“MANIOBRAS PELIGROSAS”, ATAQUE DE DRONES

No estaba claro quién operaba los buques que se acercaron a la flotilla. Un vídeo publicado en la página de Instagram de la flotilla afirmaba que un buque militar israelí se acercó a sus barcos, realizando "maniobras peligrosas" y dañando sus sistemas de comunicación antes de partir.

La publicación mostraba la silueta de lo que parecía ser un buque militar con una torreta de artillería cerca de las embarcaciones civiles. Reuters no pudo verificar inmediatamente las imágenes.

Las autoridades israelíes no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios. La flotilla ha suscitado tensiones internacionales en los últimos días desde que fue atacada por drones, que lanzaron granadas aturdidoras y pólvora picante sobre las embarcaciones, causando daños pero ningún herido.

Israel no hizo comentarios sobre ese ataque, pero ha dicho que utilizará cualquier medio para impedir que los barcos lleguen a Gaza, argumentando que su bloqueo naval es legal mientras lucha contra los milicianos de Hamás en el enclave costero.

Italia y España han desplegado buques de guerra para acompañar a la flotilla y ayudar en cualquier rescate o necesidad humanitaria, pero han afirmado que no intervendrán militarmente. Los drones turcos también están siguiendo a los barcos.

Sin embargo, Italia ha dicho que su armada dejará de seguir a la flotilla cuando se acerque a menos de 150 millas náuticas (278 km) de Gaza.

España ha comunicado a los miembros de la flotilla que su buque de salvamento marítimo está a su alcance para llevar a cabo operaciones de rescate en caso necesario, pero que no entrará en la zona de exclusión de Israel porque ello pondría en peligro la integridad física de su tripulación y de la flotilla, según una fuente gubernamental.

(Información de Mrinmay Dey en Bengaluru, Emma Pinedo y Alvise Armellini; Redacción de Edward McAllister; Edición de Muralikumar Anantharaman, Aidan Lewis; edición en español de Paula Villalba)