La Flotilla Global Sumud asegura que drones sobrevolaron las embarcaciones en Baleares

PALMA, 3 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Flotilla Global Sumud ha alertado que este martes por la noche detectaron la presencia de drones que sobrevolaban las embarcaciones que se encontraban frente a las costas de Mallorca y Menorca, por lo que han exigido al Gobierno central que les preste protección diplomática. Los integrantes de la expedición que se dirige a Gaza para abrir un corredor humanitario y evidenciar el genocidio han indicado que "no han podido confirmar su origen" pero este incidente les genera una "seria preocupación" por la seguridad de una misión "civil, pacífica y no violenta".

En una nota de prensa, la entidad propalestina organizadora de la acción, Global Movement to Gaza, ha resaltado que este episodio les recuerda precedentes recientes contra flotillas solidarias. Así, han puesto el ejemplo del barco Conscience que en mayo fue atacado por drones armados frente a Malta y en junio el buque Madleen fue rodeado por drones que lanzaron una sustancia irritante antes de ser abordado ilegalmente por comandos israelíes en aguas internacionales.

"Estos hechos, condenados por organizaciones de derechos humanos, muestran un patrón de hostigamiento contra embarcaciones civiles que ejercen su derecho a la libre navegación", han argumentado.

En este contexto, han interpelado al Gobierno español a asumir "su responsabilidad política y legal", ya que no les basta con anunciar protección consular tras un posible abordaje sino que, en su opinión, "España debe ofrecer protección diplomática previa y garantizar públicamente la libre navegación de la Flotilla hasta Gaza", tal como amparan la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), el Manual de San Remo y el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima.

"Estos marcos internacionales prohíben ataques contra buques civiles y facultan a los Estados que abanderan las naves --como es el caso de varios barcos españoles en esta flotilla-- a tomar medidas legales y de protección", han sostenido.

De este modo, han exigido al Gobierno español que declare de manera oficial su compromiso con la protección de la Flotilla Global Sumud y la libre navegación hacia Gaza, que rechace las "amenazas" vertidas por el Gobierno israelí, que "ha calificado falsamente esta misión humanitaria como terrorista".

En caso de agresiones en aguas internacionales, también han solicitado que se activen los mecanismos legales internacionales para exigir responsabilidades.

"La sociedad civil internacional advierte que estos actos de intimidación ponen en riesgo a personas civiles y buscan silenciar una acción legítima y humanitaria con el único objetivo de romper el bloqueo de Gaza, visibilizar el genocidio en curso y abrir un corredor humanitario", han destacado.