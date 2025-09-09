La flotilla para Gaza dice que su barco fue alcanzado por un dron en aguas de Túnez, que lo niega

Por Enas Alashray y Tarek Amara

9 sep (Reuters) -

La Flotilla Global Sumud para Gaza (GSF, por sus siglas en inglés) declaró el martes que uno de sus barcos principales fue alcanzado por un avión no tripulado en un puerto de Túnez, aunque los seis pasajeros y la tripulación están a salvo.

El Ministerio del Interior tunecino afirmó que las informaciones sobre el impacto de un dron contra un barco en el puerto de Sidi Bou Said "no tienen ningún fundamento", y que se produjo un incendio en el propio barco.

El barco de bandera portuguesa, que transportaba al comité de dirección de la flotilla, sufrió daños por el fuego en su cubierta principal y en los almacenes bajo cubierta, según informó la GSF en un comunicado.

La flotilla es una iniciativa internacional que pretende hacer llegar ayuda humanitaria a Gaza, devastada por la guerra, a través de embarcaciones civiles apoyadas por delegaciones de 44 países, entre ellas la activista sueca Greta Thunberg y la política portuguesa de izquierdas Mariana Mortágua.

Un vídeo publicado por la GSF en la red social X mostraba el momento en que "el Family Boat fue alcanzado desde arriba", captando un objeto volador luminoso que golpeaba la embarcación y humo que se elevaba poco después.

Tras el impacto, decenas de personas se congregaron fuera del puerto de Sidi Bou Said, donde se encontraban los barcos de la flotilla en el momento del incidente, ondeando banderas palestinas y coreando "Palestina libre", según un testigo de Reuters.

Israel ha impuesto un bloqueo naval al enclave costero desde que Hamás se hizo con el control de Gaza en 2007, alegando que su objetivo es impedir que lleguen armas al grupo.

El bloqueo se ha mantenido a lo largo de los conflictos, incluida la guerra actual, que comenzó cuando Hamás atacó el sur de Israel en octubre de 2023, matando a 1200 personas y tomando unos 250 rehenes, según los recuentos israelíes.

El posterior asalto militar de Israel contra Hamás ha matado a más de 64.000 palestinos, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, mientras que un monitor mundial del hambre afirmó que parte del enclave sufre hambruna.

Israel acordonó Gaza por tierra a principios de marzo, lo que impidió la entrada de suministros durante tres meses y provocó la escasez generalizada de alimentos. Ha afirmado que Hamás estaba desviando la ayuda.

En junio, las fuerzas navales israelíes abordaron e incautaron un yate de bandera británica en el que viajaban Thunberg y otras personas.

Israel tachó el barco de ayuda de maniobra propagandística en apoyo de Hamás.

La GSF también declaró que se estaba llevando a cabo una investigación sobre el ataque con drones y que sus resultados se harían públicos en cuanto estuvieran disponibles.

"Los actos de agresión dirigidos a intimidar y desbaratar nuestra misión no nos disuadirán. Nuestra misión pacífica de romper el asedio a Gaza y solidarizarnos con su pueblo continúa con determinación y firmeza", afirmó la GSF.

La relatora especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos ocupados, Francesca Albanese, que se encontraba en el puerto, declaró a Reuters: "No sabemos quién llevó a cabo el ataque, pero no nos sorprendería que fuera Israel. Si se confirma, es un ataque contra la soberanía tunecina".

No hubo comentarios inmediatos por parte israelí. (Información de Enas Alashray y Tarek Amara; edición de Christopher Cushing y Stephen Coates; editado en español por Irene Martínez)