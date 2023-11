La Reina destaca el papel de la Fundación para que "las inequidades, la pobreza y la exclusión social den paso a un desarrollo inclusivo"

MADRID, 15 Nov. 2023 (Europa Press) -

La Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA) ha organizado este miércoles un acto presidido por la Reina Letizia en el que ha mostrado algunas de las herramientas tecnológicas que ayudan a mejorar la vida de las personas vulnerables y cómo la entidad las está utilizando para atender a millones de microemprendedores en América Latina.

Una de las protagonistas del evento --celebrado en la sede de la FMBBVA en Madrid-- ha sido Maria Jorge Álvarez, una emprendedora indígena de la selva amazónica de Perú, quien ha explicado cómo la digitalización mejora su día a día porque le permite ahorrar tiempo y dinero al poder consultar su saldo mediante biometría facial, enviar dinero usando su contraseña de voz y contar con un asesor que se desplaza a su casa con su 'tablet' para darle formación, además de resolver sus dudas y hacer las mismas operaciones que en la oficina bancaria.

"Hago todo con mi móvil. Es fácil y me ayuda mucho con mis negocios. Al principio no me fiaba y además pensaba que no iba a poder, pero ahora uso la aplicación todos los días", ha relatado. Con 38 años, esta mujer es madre de cuatro hijos a los que saca adelante sola. No terminó sus estudios, pero su afán de superación le llevó a pedir un pequeño crédito hace ocho años a Financiera Confianza, la entidad peruana de la FMBBVA.

Su primer negocio fue una tienda de artesanías, seguido de una de alimentación y, luego, un terreno donde cultiva aguacates. Actualmente tiene una casa y un vehículo propio, paga la universidad de su hija mayor y ayuda a otras mujeres de su comunidad.

Su asesor de la entidad peruana de la FMBBVA, Rony Sulca, la atiende desde hace años y ha viajado con ella hasta Madrid para participar en el acto. "He visto evolucionar a María y me siento orgulloso. Me desplazo hasta su negocio para atenderla pero los emprendedores si quieren pueden ir a nuestras oficinas y visitar "la esquina digital". Es un lugar para que se formen y le pierdan el miedo a la tecnología con la ayuda de un asesor de la FMBBVA. Es muy útil", ha explicado Rony.

"La fundación tiene perfectamente medido su impacto y es abrumador y benéfico. Escuchar a María y a Rony es muy pertinente porque ellos dan sentido al esfuerzo de la Fundación Microfinanzas BBVA para que las inequidades, la pobreza y la exclusión social den paso a un desarrollo inclusivo, sostenible e igualitario", ha asegurado la Reina en su discurso inaugural.

Según el último informe de la UIT, organismo especializado en tecnología de las Naciones Unidas, cerca de 2.600 millones de personas no tienen acceso a Internet. En América Latina, 70 millones de mujeres no usan internet móvil y, en España, el 63% de ellas solo tienen habilidades digitales básicas.

Detrás de estas cifras se esconden personas con muchas limitaciones ya que no disponen de una vivienda digna, no cuentan con la formación necesaria, viven en zonas remotas, no tienen recursos suficientes para emprender y, además, más de la mitad son mujeres, una realidad que combate la FMBBVA que cuenta con más de 800.000 emprendedores de escasos recursos digitales. Además, el 90% de los créditos que se conceden usando la 'app' que cada asesor lleva en su 'tablet', que funciona también offline.

Soluciones personalizadas

La digitalización genera un enorme volumen de datos que la Fundación está utilizando, entre otras cosas, para valorar el nivel de exposición de sus emprendedores a los efectos del cambio climático (sequías, inundaciones, huracanes, terremotos, etc) y ofrecerles soluciones personalizadas.

"Elaboramos mapas que nos permiten identificar a las personas en situación de riesgo y su grado de vulnerabilidad ante una catástrofe", ha afirmado la directora de Innovación para el crecimiento inclusivo de la FMBBVA, Gabriela Eguidazu, en un panel de expertos que ha tenido lugar durante el acto.

Para paliar estos efectos y ayudar a los microemprendedores, la Fundación ha diseñado seguros con indemnizaciones automáticas. "Nuestro sistema detecta cuando se registra un desastre natural y activa el pago inmediato de la indemnización a los afectados", ha explicado Eguidazu.

Además de estas soluciones y productos digitales, la FMBBVA pone a disposición de los emprendedores plataformas educativas en línea y gratuitas, para formarlos en educación financiera, gestión y habilidades digitales.

"No debemos ponernos límites cuando se trata de utilizar la tecnología para el bien común, sigamos trabajando para que los avances tecnológicos cierren brechas y para dar pasos hacia un mundo más justo y equitativo; necesitamos colaborar, innovar y comprometernos, más si cabe, a hacer de la digitalización una herramienta para el bienestar de todos", ha indicado por su parte el director general de la FMBBVA, Javier M. Flores.

La Fundación Microfinanzas BBVA lleva trabajando más de 15 años en cinco países de Latinoamérica y ha apoyado a más de 6 millones de emprendedores vulnerables en este periodo. La Fundación tiene el compromiso público de desembolsar en el periodo entre 2021 y 2025 más de 7.000 millones de euros en financiación a 4 millones y medio de emprendedores de bajos ingresos, la mayoría mujeres, apoyándose en soluciones digitales, acceso a internet y servicios transaccionales, lo que impactará en más de 14 millones de personas.