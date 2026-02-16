La frágil recuperación económica de Japón en el cuarto trimestre pone a prueba a Takaichi

Por Makiko Yamazaki y Chang-Ran Kim

TOKIO, 16 feb (Reuters) - La economía japonesa volvió a crecer tímidamente en el cuarto trimestre, muy por debajo de las expectativas del mercado, en una prueba clave para el Gobierno de la primera ministra Sanae Takaichi, mientras la presión del coste de la vida lastra la confianza y la demanda interna.

Tras su contundente victoria electoral, el Gobierno de Takaichi se prepara para impulsar la inversión mediante un gasto público selectivo con el fin de reforzar el consumo y revitalizar el crecimiento económico. Los datos del lunes ponen de relieve el reto al que se enfrentan los dirigentes económicos en un momento en el que el Banco de Japón ha reiterado su compromiso de seguir subiendo los tipos de interés y normalizar la política monetaria tras años de costes de financiación ultrabajos, en un contexto de inflación persistente y debilidad del yen.

"Los esfuerzos de la primera ministra Takaichi por reactivar la economía mediante una política fiscal más flexible parecen premonitorios", dijo Marcel Thieliant, director de Asia-Pacífico de Capital Economics.

El producto interior bruto de la cuarta economía más grande del mundo aumentó un 0,2% anualizado en el trimestre de octubre a diciembre, según datos del Gobierno, muy por debajo de la estimación media de un 1,6% de crecimiento en una encuesta de Reuters. Apenas logró volver a crecer tras una contracción revisada del 2,6% en el trimestre anterior.

La lectura se traduce en un aumento trimestral del 0,1%, también inferior a la estimación media de un repunte del 0,4%.

"Esto demuestra que el impulso de recuperación de la economía no es muy fuerte", dijo Kazutaka Maeda, economista del Instituto de Investigación Meiji Yasuda. "El consumo, el gasto de capital y las exportaciones, áreas que esperábamos que impulsaran la economía, simplemente no han sido tan fuertes como esperábamos".

El impulso sorprendentemente débil mantendrá a los inversores en alerta ante la promesa electoral de Takaichi de suspender el impuesto sobre el consumo, una cuestión que ha provocado agitación en los mercados japoneses, preocupados por el desvío fiscal en un país con la mayor carga de deuda del mundo desarrollado.

"De hecho, la lentitud de la actividad económica aumenta las posibilidades de que Takaichi no solo siga adelante con la suspensión del impuesto sobre las ventas de alimentos, sino que apruebe un presupuesto suplementario durante la primera mitad del año fiscal que comienza en abril, en lugar de esperar hasta finales de este año", dijo Thieliant, de Capital Economics.

Las bolsas japonesas se tambaleaban tras la publicación de los datos del PIB, mientras que los bonos se mantenían moderados. (Información de Makiko Yamazaki y Chang-Ran Kim; edición de Sam Holmes y Shri Navaratnam; edición en español de Paula Villalba)