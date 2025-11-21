La fragmentación de la economía mundial podría elevar la inflación, advierte Collins, de la Fed

Por Michael S. Derby

BOSTON, EEUU, 21 nov (Reuters) - La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, dijo el viernes que el alejamiento de una economía mundial integrada podría complicar la labor de la entidad y elevar las presiones sobre los precios.

El cambio hacia una "fragmentación económica" podría "marcar el comienzo de un periodo transitorio de presiones inflacionistas", dijo Collins en el texto de un discurso que pronunciará en una conferencia celebrada por su banco.

Además, este tipo de entorno podría conducir a una "menor integración financiera", lo que "podría elevar los costos de los préstamos nacionales, así como afectar a las condiciones financieras en general", agregó.

Collins no hizo comentarios sobre las perspectivas de política monetaria a corto plazo en sus observaciones, pero sí dijo que "un entorno mundial más volátil y fragmentado podría dar lugar a ciclos económicos y de inflación más volátiles".

Tal entorno "podría complicar los esfuerzos de la Fed por mantener la estabilidad de precios y el máximo empleo, especialmente si las perturbaciones económicas en este nuevo entorno tienen un componente más sustancial del lado de la oferta", agregó.

Collins dijo también que más riesgos mundiales y la fragmentación "tienden a deprimir la actividad económica a corto plazo, al tiempo que reducen el crecimiento a más largo plazo", añadiendo que estas fuerzas "serán probablemente fuerzas importantes, transformadoras y entrelazadas que configurarán nuestro panorama económico en los próximos años". (Reporte de Michael S. Derby; editado en español por Carlos Serrano)