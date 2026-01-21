La francesa Lactalis retira lotes de leche infantil por una toxina

PARÍS, 21 ene (Reuters) - El grupo lácteo francés Lactalis anunció el miércoles que su unidad de nutrición está retirando lotes de leche infantil en 18 países, debido a la presencia de una toxina citada también en un retiro de Nestlé de algunos lotes de productos de nutrición infantil a principios de este mes.

"Lactalis Nutrition Santé (LNS) retira voluntariamente seis lotes de leche infantil de la marca Picot, disponibles en farmacias y supermercados, debido a la presencia de cereulida en un ingrediente procedente de un proveedor", señaló en un comunicado.

La cereulida, una sustancia de origen bacteriano, puede provocar diarrea y vómitos, según el comunicado.

Un portavoz de Lactalis dijo a Reuters que el retiro afecta a 18 países: Australia, Chile, China, Colombia, Congo, República Checa, Ecuador, Francia, Georgia, Grecia, Kuwait, Madagascar, México, Mónaco, España, Perú, Taiwán y Uzbekistán.

Se produce después de que la asociación profesional francesa de nutrición infantil emitió una alerta sobre la posible presencia de cereulida en un ingrediente (omega 6 ARA) procedente de un proveedor internacional y utilizado en la composición de determinadas leches infantiles, según Lactalis.

Lactalis, uno de los mayores grupos lácteos del mundo, ya había tenido que proceder a un retiro masivo de leche de fórmula infantil en 2017 y 2018 después de que decenas de bebés se infectaron con salmonela tras beber productos contaminados elaborados por la empresa. (Reporte de Sybille de la Hamaide y Dominique Vidalon, Editado en Español por Ricardo Figueroa)