La francesa Rakotomanga Rajaonah gana el primer Sao Paulo Open

La tenista francesa Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah ganó este domingo la primera edición del Sao Paulo Open al dominar en la final a la indonesia Janice Tjen.

Rakotomanga Rajaonah, de 19 años y quien comenzó el torneo como número 214 del ranking de la WTA, venció a Tjen en sets corridos de 6-3 y 6-4 en 1 hora y 26 minutos de juego.

Nacida en Antsirabe (Madagascar), pero criada en Montpellier (Francia), la joven tenista conquistó así su primer título en el tour de la WTA.

“Brasil tiene un lugar especial en mi corazón”, celebró ante el público antes de recibir el trofeo de campeona.

“¡Y Neymar también tiene un espacio especial en mi corazón!”, bromeó entre carcajadas la jugadora, arrancando aplausos de los torcedores.

El Sao Paulo Open es un WTA 250 que celebró su primera edición desde el pasado 6 de septiembre en el Parque Villa-Lobos de esta ciudad brasileña.

