La fraternidad en la Copa de África marca el primer partido de Argelia en Marruecos

Miles de aficionados argelinos y marroquíes se reunieron este miércoles en un ambiente fraternal con motivo del primer partido de Argelia en la Copa de África de fútbol (CAN) en Marruecos, en un contexto de ruptura de las relaciones diplomáticas entre Rabat y Argel.

"¡Uno, dos, tres, viva Argelia!", coreaban los hinchas cerca del estadio Moulay Hassan en Rabat, no lejos de la sede de la embajada argelina, cerrada desde que Argelia suspendió sus vínculos bilaterales con Marruecos en el verano de 2021.

La mayoría portaba banderas argelinas, aunque también se veían las de Marruecos, reflejando el espíritu de unidad expresado por el lema "khawa khawa" ("somos hermanos"), repetido por numerosos seguidores de ambos países consultados por la AFP.

Ese es el caso de Rafik Boumaâraf, originario de Orán, en el oeste de Argelia, cerca de la frontera con Marruecos. Para llegar al país vecino tuvo que pasar por Túnez antes de arribar a Casablanca, consecuencia de la decisión de Argelia, en 2021, de cerrar su espacio aéreo a los aviones marroquíes.

La frontera terrestre entre ambos países permanece cerrada desde 1994.

"Hubiera sido genial que las fronteras estuvieran abiertas, pero se reabrirán algún día, si Dios quiere", expresó el argelino de 40 años.

"Desde nuestra llegada hemos recibido una bienvenida extraordinaria", agregó, destacando que muchos de sus compatriotas viajaron para apoyar a los Fennecs, que vencieron 3-0 a Sudán en su debut en la competencia.

Aymen, llegado de Batna (este), afirmó sentirse en Marruecos como en "su segunda patria". "La generosidad no falta entre nuestros hermanos marroquíes", subrayó este joven de 27 años, quien también tuvo que pasar por Túnez antes de unirse al grupo.

- La realidad -

Se trata del primer despliegue popular de esta magnitud observado en un evento deportivo que involucra a ambos países vecinos desde la ruptura diplomática.

Esta euforia contrasta con el clima a veces tenso que rodeó ciertos enfrentamientos entre marroquíes y argelinos en los últimos años.

En 2024, el club USM Argel boicoteó las semifinales de la Copa de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) para protestar por las camisetas de su rival marroquí, RS Berkane, que mostraban un mapa de Marruecos incluyendo el Sahara Occidental, un territorio de estatus disputado.

Antigua colonia española, esta vasta región está controlada en su mayor parte por Marruecos, pero reclamada por los independentistas saharauis del Frente Polisario, respaldados por Argelia. Esta cuestión sensible permanece en el corazón del conflicto entre Rabat y Argel desde hace varias décadas.

Por su parte, Marruecos renunció a enviar a su selección sub-23 al Campeonato Africano de Naciones (CHAN) en Argelia, al no obtener el permiso de las autoridades argelinas para viajar en un avión marroquí.

Los desacuerdos entre ambos países también se reflejan en Internet.

"Sigo las discusiones en redes sociales (...) pero me baso en la realidad, y la realidad es que somos hermanos", aseguró Rafik Boumaâraf.

Su compatriota Aymen coincidió: "La realidad es otra, el ciudadano argelino común quiere al pueblo marroquí".

- Corazón abierto -

Rachid Bouarich, de 47 años, quiso simbolizar este impulso de "amor" al portar simultáneamente una camiseta de Marruecos y una bandera de Argelia.

"Soy marroquí, nacido en Francia y criado entre argelinos (...) ¡Viva Argelia!", exclamó, acompañado de sus dos hijos, como muchos aficionados europeos que viajaron en familia.

Delante del estadio, las concentraciones reflejaban una alegría contagiosa. Zara Iza, de 47 años, bailaba con entusiasmo agitando la bandera argelina.

"Vine con el corazón abierto. (...) Hemos sido recibidos calurosamente y espero que ambos países se reconcilien", confió la franco-argelina, quien tuvo un trayecto mucho más sencillo desde Francia que muchos seguidores, que llegaron directamente de Argelia.

El 31 de octubre, el Consejo de Seguridad de la ONU llamó a Marruecos, al Frente Polisario, Argelia y Mauritania a negociar sobre la base de un plan de autonomía para el territorio propuesto por Rabat en 2007, con el objetivo de alcanzar una solución política duradera al conflicto del Sahara Occidental.

Poco después de la adopción de esta decisión, el rey de Marruecos reiteró su llamado al presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, para normalizar las relaciones entre ambos países.