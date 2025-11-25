La fuerza irresistible del Arsenal contra el inamovible Bayern chocan en Champions

Uno es uno de los equipos más potentes de los últimos años y eterno aspirante a títulos. El otro, un gigante consolidado y habituado a morder metal. El miércoles, la fuerza irresistible del Arsenal choca contra el inamovible Bayern Múnich en la cima de la Liga de Campeones.

Respectivos líderes de Premier League y Bundesliga con amplia ventaja sobre sus perseguidores, londinenses y bávaros han dominado también la Champions, siendo junto al Inter los únicos equipos que han logrado pleno de victorias en los primeros cuatro partidos.

Los alemanes cuentan entre sus víctimas al París Saint-Germain, vigente campeón de Europa, al que derrotaron en el Parque de los Príncipes la pasada jornada.

El conjunto entrenado por Vincent Kompany también ha ganado ya a un equipo de Premier League, luego de su victoria 3-1 contra el Chelsea en la primera fecha.

Las cifras de la temporada son monstruosas: 18 partidos disputados entre todas las competiciones, 17 victorias y un empate. Pero los Gunners de Mikel Arteta esperan ser los primeros en hacer sangrar al gigante alemán.

Los datos de los londinenses no son menos impresionantes: solo han concedido una derrota este curso, contra el Liverpool en agosto (1-0), y en Liga de Campeones han anotado once goles... sin haber encajado ni uno.

Balón parado, el arma secreta

Una de las maneras en la que el Arsenal podría hacer daño al Bayern es su desarrollada táctica a pelota parada.

Los Gunners son expertos en sacar partido a saques de esquina, lanzamientos de falta e incluso saques de banda para desbaratar las defensas rivales, también las más atentas y disciplinadas.

El Bayern puede ser una víctima ideal sobre la que aprovechar este punto fuerte: los bávaros encajaron dos goles tras saque de esquina este fin de semana contra Friburgo.

En su empate 2-2 contra el Unión Berlín, previo al parón de selecciones, los goles encajados llegaron desde la esquina y tras una falta rival.

Pero los seis veces campeones de Europa llegan al Emirates Stadium con la kriptonita del Arsenal: Harry Kane, exjugador del Tottenham, ha anotado 15 goles a los Gunners en los 21 partidos que ha jugado contra ellos.

Esta temporada, el ariete inglés ha disputado 18 partidos con el Bayern, en los que ha anotado 24 goles, 5 de ellos en Champions.

"Es el momento en el que más estoy disfrutando mi fútbol porque estoy más involucrado. Me encanta nuestra manera de jugar. Un estilo muy agresivo, sin miedo", celebró el ariete de 32 años el sábado, tras un doblete en la goleada 6-2 al Friburgo.

En abril de 2024, ya como jugador del club alemán, Kane marcó en el Emirates, en la ida de cuartos de final. Aquel partido terminó 2-2, pero los bávaros avanzaron a semifinales tras la vuelta (1-0).

Sin Lucho ni Gabriel

Y es que el cara a cara individual por el momento favorece ampliamente al Bayern: de las 14 veces que ambos clubes se han cruzado, ganaron 8, empataron 3 y perdieron 3.

Esas tres victorias del Arsenal no tuvieron además consecuencias: dos de ellas llegaron en eliminatorias que terminó llevándose el Bayern por el resultado global, y la tercera en la fase de grupos de la temporada 2015-2016.

Los Gunners ganaron 2-0 en la tercera jornada... pero se fueron goleados 5-1 del Allianz Arena en la cuarta.

El espectáculo está garantizado el miércoles, aunque lamentablemente, no todas las piezas estarán sobre el tablero: el atacante colombiano Luis Díaz, fichaje estrella del Bayern, cumplirá sanción por su tarjeta roja contra el PSG, mientras que el brasileño Gabriel Magalhaes, estandarte de la defensa del Arsenal, se lesionó con la selección de Brasil.

bur-dam/mcd