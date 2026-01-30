La fuerza no traerá la paz verdadera a Taiwán, dice el presidente al papa León en una carta

TAIPEI, 30 ene (Reuters) - Cualquier intento de cambiar el statu quo de Taiwán por la fuerza o la coacción no puede traer la paz verdadera, afirmó el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, en una carta dirigida al papa León XIV y publicada por la oficina presidencial el viernes

El Vaticano es uno de los únicos 12 países que mantienen relaciones diplomáticas formales con Taiwán, reclamado por China, y el único en Europa, aunque el Vaticano ha trabajado para mejorar las relaciones con Pekín, incluyendo el nombramiento de obispos católicos

En su carta al papa León en respuesta a su mensaje del 1 de enero con motivo de la Jornada Mundial de la Paz, Lai afirmó que había subrayado en repetidas ocasiones que la democracia, la paz y la prosperidad son "el camino nacional de Taiwán y también el vínculo de Taiwán con el mundo"

Ante la coacción militar y la intimidación política a largo plazo de "los Estados autoritarios de la región", Taiwán siempre ha optado por salvaguardar la paz en el estrecho de Taiwán mediante acciones concretas, añadió Lai, sin nombrar directamente a China

"Creo firmemente que cualquier intento de cambiar el statu quo de Taiwán mediante la fuerza o la coacción no puede traer la verdadera paz", afirmó

El ejército chino opera a diario cerca de Taiwán en lo que el Gobierno de Taipéi califica de campaña continua de presión y acoso. China llevó a cabo sus últimas maniobras militares alrededor de la isla a finales de diciembre

China se niega a dialogar con Lai, al considerarlo un peligroso "separatista"

Lai afirma que solo el pueblo de Taiwán puede decidir su futuro

En su carta al papa, Lai también denunció "los esfuerzos por distorsionar" los documentos de la Segunda Guerra Mundial y la interpretación de la resolución de la ONU de 1971, que llevó a Taipéi a perder el puesto de China en el organismo mundial a favor de Pekín "con el fin de rebajar nuestro estatus soberano"

Pekín afirma que documentos de la Segunda Guerra Mundial como la Declaración de El Cairo, así como la resolución de la ONU de 1971, dan respaldo legal internacional a sus reivindicaciones de soberanía sobre Taiwán

El Gobierno de Taipéi afirma que eso es una tontería, dado que la resolución de la ONU no menciona a Taiwán y que la República Popular China no existía hasta el final de la Segunda Guerra Mundial

El nombre oficial de Taiwán es República de China, el nombre del Gobierno que luchó del lado de los aliados occidentales en la Segunda Guerra Mundial

El Gobierno republicano huyó a Taiwán en 1949 tras perder la guerra civil contra los comunistas de Mao Zedong, que establecieron la República Popular China. (Información de Ben Blanchard; edición de Michael Perry; editado en español por Patrycja Dobrowolska)