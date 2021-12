La Fundación Kavli Lanza Dos Centros Kavli para la Ética, la Ciencia y el Público para Involucrar al Público en la Exploración de las Implicaciones Éticas Nacidas del Descubrimiento Científico

Los ángeles--(business wire)--dic. 9, 2021--

Los descubrimientos científicos profundizan nuestra comprensión de la naturaleza y de nosotros mismos, con el potencial de transformar nuestra vida cotidiana, pero pueden plantear preocupaciones éticas o riesgos para la sociedad.

La neurociencia, la genética y la inteligencia artificial de vanguardia son algunos ejemplos que están impulsando la necesidad de debatir: ¿Quién es responsable de las amplias consideraciones éticas de los descubrimientos científicos? ¿Cuándo es óptimo considerar las implicaciones y los riesgos? ¿Cómo se puede empoderar al público para que participe en estos debates?

Se están lanzando dos Centros Kavli para la Ética, la Ciencia y el Público, en la Universidad de California, Berkeley y la Universidad de Cambridge, para involucrar al público en la identificación y exploración de consideraciones e impactos éticos nacidos de descubrimientos científicos.

La visión de la Fundación Kavli para los centros es un cambio de paradigma para satisfacer una necesidad aún insatisfecha dentro de la ciencia: un esfuerzo proactivo y sostenido que es intencional para conectar al público, científicos, especialistas en ética, científicos sociales y comunicadores científicos en las primeras etapas del proceso de descubrimientos científicos para identificar y discutir los impactos potenciales en la sociedad.

“Nos estamos embarcando en una democratización de la forma en que pensamos, colaboramos y comunicamos sobre los descubrimientos científicos y sus aspectos éticos, y nos aseguramos de que el público esté incluido”, afirmó el presidente de la Fundación Kavli Cynthia Friend. “Hace mucho que esto sucedió”.

Hasta ahora, no ha habido una empresa sostenida y proactiva para abordar las implicaciones éticas nacidas de los descubrimientos científicos que involucran al público de manera temprana e intencional en el proceso científico. Y si bien existe un creciente reconocimiento dentro de la comunidad científica de que el público debe participar, faltan los mecanismos y la infraestructura para hacerlo. Con demasiada frecuencia se excluye al público de estas importantes discusiones o se las trae demasiado tarde.

“Con los Centros Kavli para la Ética, la Ciencia y el Público, estamos tomando las medidas necesarias para crear la infraestructura que permita una participación pública temprana e intencional en las consideraciones éticas nacidas de los descubrimientos científicos”, comentó la directora de Participación Pública de la Fundación Kavli Brooke Smith.

Se seleccionaron dos centros para esta nueva empresa en función de su visión, enfoque y experiencia. Si bien ambos son multifacéticos y complementarios en sus enfoques que trabajan en disciplinas de las ciencias y las humanidades, cada uno tendrá un enfoque inicial que es único.

El Centro Kavli para la Ética, la Ciencia y el Público en UC Berkeley reimaginará cómo se capacita a los científicos, comenzando en los campos de la neurociencia, la genética y la inteligencia artificial. Como líder del centro está un experto en IA Stuart Russell, junto con el premio Nobel Saul Perlmutter, quien proporcionó algunas de las primeras pruebas de que la expansión del universo se está acelerando; la Premio Nobel y Premio Kavli Jennifer Doudna, conocida por su descubrimiento de la herramienta de edición de genes CRISPR; el filósofo teórico y moral Jay Wallace; la bioeticista Jodi Halpern; el neurocientífico Jack Gallant; y la historiadora y escritora Elena Conis.

“El ímpetu de la Fundación Kavli ha ayudado a movilizar los recursos incomparables de Berkeley en humanidades, ciencias sociales, ciencias naturales e ingeniería para colaborar y abordar uno de los problemas más urgentes de la humanidad: cómo garantizar que nuestras capacidades científicas y tecnológicas en rápido avance se dirijan hacia los intereses de la humanidad”, manifestó Stuart Russell, quien se desempeña como director inaugural del Centro Kavli para la Ética, la Ciencia y el Público en UC Berkeley.

En una colaboración única con Wellcome Connecting Science, el Centro Kavli para la Ética, la Ciencia y el Público de la Universidad de Cambridge estará dirigido por una científica social y una consejera genética reconocida internacionalmente Anna Middleton; apoyada por el sociólogo y bioeticista Richard Milne; y la periodista y locutora Catherine Galloway; con la experiencia en la industria creativa de la conductora Vivienne Parry, OBE; la experiencia en sociología de la educación de Susan Robertson; y la experiencia en genómica y participación pública de Julian Rayner. Basándose en una red de expertos en ética y participación pública del Reino Unido, China, Rusia, India y Japón, el nuevo centro explorará cómo se abordan las implicaciones éticas planteadas por la ciencia en diferentes contextos culturales dentro de los dominios de la genómica, big data, investigación en salud y tecnologías emergentes.

“Desde el descubrimiento de la estructura del ADN hasta la secuenciación del 20 % del virus de la COVID del mundo y el desarrollo de la primera inteligencia artificial, Cambridge ha estado a la vanguardia de la ciencia durante siglos”, comentó Anna Middleton, directora del Centro Kavli para la Ética, la Ciencia y el Público de la Universidad de Cambridge. “A través de la colaboración con expertos en cultura popular encontraremos la base de evidencias para comunicar ideas complejas en torno a las cuestiones éticas planteadas por la ciencia para que todos podamos participar en la toma de decisiones sobre las implicaciones de la ciencia para la sociedad”.

La idea de los Centros fue provocada por el trabajo y las observaciones de la Fundación Kavli en la ciencia y la sociedad, incluida la investigación en los 20 Institutos Kavli a nivel mundial, donde se está realizando ciencia inspiradora y transformadora, que va desde la decodificación de la actividad cerebral hasta la fabricación de células artificiales.

“Este es un comienzo muy esperado de un viaje importante para la comunidad científica, y esperamos el impacto que tendrán los Centros Kavli para la Ética, la Ciencia y el Público en el papel futuro de la ciencia dentro de la sociedad”, afirmó Friend.

La Fundación Kavli se dedica a promover la ciencia en beneficio de la humanidad. La misión de la fundación se implementa a través de los institutos de investigación Kavli a nivel mundial y los programas que apoyan la ciencia básica en los campos de la astrofísica, la nanociencia, la neurociencia y la física teórica; iniciativas que fortalezcan la relación entre ciencia y sociedad; y premios y galardones, incluidos los premios internacionales Kavli y los premios AAAS Kavli de periodismo científico. Obtenga más información en kavlifoundation.org y siga a @kavlifoundation.

