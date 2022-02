LA FUNDACION MARY KAY ASH ANUNCIA LA SEGUNDA ESPAÑOLA RECEPTORA DE LA BECA POSDOCTORAL GLOBAL PARA INVESTIGACIÓN DE CURAS PARA CÁNCERES QUE AFECTAN A LAS MUJERES

Madrid, españa--(business wire)--feb. 3, 2022--

La Fundación Mary Kay Ash SM, líder desde hace décadas en la misión de eliminar los cánceres que afectan a las mujeres, se enorgullece de anunciar a la segunda beneficiaria española de la beca de posdoctorado Internacional en investigación del cáncer. En colaboración con el Harold C. Simmons Comprehensive Cancer Center en el UT Southwestern Medical Center en Dallas,Texas, el programa de postdoctorado de dos años comenzó su segundo año concediendo la beca de investigación a la Dra. Maria del Rosario Chica Parrado, una estudiante de posdoctorado en Biología de Málaga.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220202005150/es/

La Dra. Maria del Rosario Chica Parrado, estudiante de posdoctorado en Biología de Málaga y la segunda beneficia española de la beca de posdoctorado Internacional en investigación del cáncer del Programa Internacional de becas posdoctorales en UT Southwestern Simmons Cancer Center en Dallas, Estados Unidos. (Foto: Mary Kay Inc.)

La beca global de posdoctorado permitirá a la Dra. Chica Parrado la oportunidad de realizar innovadoras investigaciones sobre el cáncer tanto en el UT Southwestern Simmons Cancer Center como en España, su país de origen, con una beca de retorno. Su trabajo se centrará en la biología molecular del cáncer de mama, predicción de respuesta al tratamiento e identificación de alteraciones moleculares durante el tratamiento. Durante este programa tendrá como mentor al Dr Carlos Arteaga, M.D., Director del Simmons Comprehensive Cancer Center y Rector Asociado de los programas de Oncología del UT Southwestern Medical Center en Dallas.

“Estoy encantada de recibir esta beca que tan generosamente aporta la Mary Kay Ash Foundation SM y que me permite contribuir al innovador trabajo que se está realizando en el UT Southwestern Simmons Comprehensive Cancer Center,” comenta la Dra. Chica Parrado. “Me siento honrada de trabajar de la mano de las mentes más innovadoras y brillantes para no solo aprender y avanzar en mi carrera por la que siento una gran pasión sino, por hacer contribuciones que impacten en mi campo de investigación. Esta beca que sigue a mi regreso a España me permite llevar todo lo que he aprendido a mi país de origen y así continuar con los esfuerzos por mejorar la vida ahí también.”

Hasta la fecha, 8 investigadores han sido dotados de esta beca internacional y se encuentran en Dallas, Texas, siguiendo sus estudios en los laboratorios de renombre mundial del UT Southwestern Simmons Comprehensive Cancer Center. Este otoño, la Dra. Chica Parrado se unirá a los receptores de las becas 2021-2022 en Dallas (Hong-Yi Liu, Ph.D. de China y Malini Rethnam de Singapur) en colaboración interdisciplinaria. Entre los receptores anteriores y actuales se encuentran: Ana Martin Vega, Ph.D, España, Natália Bernardes, Ph.D, Brasil, Sebastian Diegeler, Ph.D, Alemania, Liliana Teixeira, Ph.D., Portugal y Shengyan Gao, Ph.D, China.

La subvención de 500.000 dólares, apoyará la investigación de la beca en el Centro Médico de la Universidad de Southwestern, centro médico académico de primer nivel. El cuerpo docente de la institución está compuesto por muchos miembros distinguidos; entre ellos, seis han recibido Premios Nobel desde 1985.

“Estamos encantados con la magnífica noticia de que la Dra. Maria del Rosario Chica Parrado haya sido seleccionada para unirse al selecto equipo de élite de estos increíbles investigadores de todo el mundo para completar sus dos años de investigación”, señala Gema Aznar, Directora Geneal de Mary Kay España. “Ella es la segunda investigadora española en recibir este honor. Nos sentimos muy orgullosos de que las investigadoras españolas sean reconocidas por su talento y conocimiento y por ayudar a encontrar curas para los cánceres que afectan a las mujeres.”

Durante más de dos décadas la Mary Kay Ash Foundation SM y el UT Southwestern Medical Center se han unido en un compromiso continuo para encontrar curas a los cánceres que afectan a las mujeres. Este programa de becas llega a su segundo año de becas otorgadas internacionalmente. Desde 1996, la Mary Kay Ash Foundation SM ha donado más de 25 millones de dólares para apoyar el trabajo de más de 250 investigadores de primera línea sobre el cáncer. Para más información, visita marykayfoundation.org.

Sobre laMary Kay Ash Foundation ℠

Guiada por el sueño de Mary Kay Ash de enriquecer la vida de las mujeres en todo el mundo, la Fundación Mary Kay (The Mary Kay Foundation℠) recauda y distribuye fondos para invertir en investigaciones revolucionarias sobre el cáncer a fin de encontrar una cura para los cánceres relacionados con las mujeres y poner fin a la violencia doméstica contra la mujer. Desde 1996, la Fundación Mary Kay ha donado más de 78 millones de dólares a organizaciones alineadas con su doble misión. Además, la Fundación apoya iniciativas de concienciación, programas de alcance comunitario y aboga por la legislación para garantizar que las mujeres estén sanas y seguras. Juntos podemos hacer que el mundo sea mejor para las mujeres. Para obtener más información sobre cómo educar, apoyar, ser voluntario o donar, y unirse al trabajo que salva vidas para apoyar y empoderar a las mujeres, visita marykayfoundation.org, encuéntranos en Facebook e Instagram o síguenos en Twitter.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20220202005150/es/

CONTACT: marykay.com/newsroom

(+1) 972.687.5332 ormedia@mkcorp.com

Keyword: europe spain united states north america texas

Industry keyword: oncology health consumer hospitals women research science

SOURCE: The Mary Kay Ash Foundation

Copyright Business Wire 2022.

Pub: 02/03/2022 01:03 am/disc: 02/03/2022 01:03 am

http://www.businesswire.com/news/home/20220202005150/es