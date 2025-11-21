La Fundación Princesa de Girona destaca el papel de los jóvenes en la reconstrucción tras la dana

BARCELONA, 21 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La Fundación Princesa de Girona ha destacado el papel de los jóvenes en la reconstrucción tras la DANA de València en 2024, y ha puesto en valor el Plan especial de intervención para jóvenes de València que ha desplegado desde enero de 2025.

Lo ha hecho en el marco del 'Princesa de Girona CongresFest x València', celebrado en el polideportivo de Aldaia (València), un evento que ha acogido "historias inspiradoras", conferencias, talleres y actuaciones musicales, informa la fundación en un comunicado de este viernes.

Las 4 líneas del Plan —educación, emprendimiento joven, salud y bienestar y visibilidad del talento— han sido el hilo conductor del evento, que ha reunido a más de 30 voluntarios, premiados Princesa de Girona y profesionales, frente a 900 estudiantes de centros educativos de la zona.

AUTORIDADES

Al acto han asistido la directora general de Innovación Educativa de la Generalitat Valenciana, Rosario Escrig Linares; el director general de Juventud, Vicente Ripoll; el subdirector general para la recuperación, Miguel Ángel Carrera, y la subdirectora de Inclusión Educativa, Esmeralda Llorca.

También el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, y de otros municipios valencianos afectados por la DANA como Lorena Silvent (Catarroja), Vicent Císcar (Paiporta) y Eva Sanz (Benetússer).

Como representantes de la Fundación Princesa de Girona han asistido su presidente, Francisco Belil, y su director general, Salvador Tasqué, así como miembros de la Comisión de Seguimiento del Plan, que se han reunido previamente para analizar las últimas acciones desarrolladas.

LOS JÓVENES, PROTAGONISTAS

Belil ha destacado que, después de trabajar durante meses con los jóvenes de València, este viernes les hacen protagonistas: "Les damos las gracias porque, desde el primer momento, se han implicado en el Plan, han aportado ideas y, desde la Fundación, hemos podido contribuir a que ellos, los jóvenes, desarrollen su talento y aporten su mirada en el proceso de reconstrucción".

Por su parte, Luján ha declarado que están "inmensamente agradecidos por el rayo de luz y esperanza que es la Fundación Princesa de Girona", y ha asegurado que la jornada de este viernes refleja el trabajo de todo un año.

"Es emocionante pensar que hemos pasado de un momento de desesperación y frustración a una etapa de esperanza, de talento y de mirada joven en la reconstrucción", ha añadido.