La Fundación SGAE convoca el Premio SGAE de humor Miguel Gila 2025

MADRID, 12 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La Fundación SGAE ha convocado el Premio SGAE de humor Miguel Gila 2025, que reconoce la labor de los autores que contribuyen al desarrollo del humor escénico en España.

Las inscripciones están abiertas hasta el 24 de noviembre de 2025 para todos los socios de SGAE que hayan presentado espectáculos de monólogo o 'stand-up' entre enero y octubre de 2025.

El galardón rinde homenaje a Miguel Gila, pionero y figura clave del humor en España, referente para las siguientes generaciones de profesionales de la comedia. Precisamente, en 2024, el Premio de honor Miguel Gila recayó en el monologuista melillense Goyo Himénez.

En esta edición el galardón distinguirá tres categorías: el Premio al Mejor espectáculo de monólogo de humor Miguel Gila, que premia la calidad artística y el uso del humor como herramienta crítica; el Mejor espectáculo revelación de monólogo de humor, destinado a nuevos talentos con menos de tres obras profesionales; y el Premio de honor Miguel Gila, concedido por el jurado a una trayectoria destacada en el ámbito del humor y la cultura.