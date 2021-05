La fundadora de Glamhive, Stephanie Sprangers, junto a sus coanfitriones, los estilistas de celebridades Johnny Wujek y Nicole Chavez, el peinador de celebridades Andrew Fitzsimons y...

Los ángeles y seattle--(business wire)--may. 20, 2021--

Lo que comenzó como una forma de reunir a la comunidad de estilistas cuando la pandemia provocó la interrupción total de la industria se convirtió en una de las reuniones más grandes de la industria de la moda en todo el mundo. Ahora que la vida está retomando su curso normal en los Estados Unidos y en el extranjero, la Digital Spring Style and Beauty Summit (Cumbre Digital de Belleza y Estilo de Primavera) de Glamhive del 22 de Mayo será la última cumbre totalmente digital. Glamhive ofrecerá todos sus próximos eventos como experiencias híbridas (digitales y presenciales).

La Spring Summit será la quinta experiencia digital global de la empresa, y reunirá nuevamente a los profesionales de la industria y los aficionados de la belleza y del estilo para conversar sobre los estilos de primavera, el cuidado de la piel en los meses más fríos, los primeros pasos en el negocio de la moda y mucho más.

El evento con entrada para todo el día contará con 19 paneles y más de 66 oradores. A continuación, se muestra una descripción general de los temas que abordarán los oradores estelares.

temas:

Durante el panel ¿Quién hizo esto? Cómo los productos de fuentes sostenibles empoderan a las mujeres en cada compra, la directora de comercialización de Mary Kay Inc., Sheryl Adkins-Green, será la anfitriona de un debate sobre el origen de las prendas que tenemos en cada uno de nuestros vestidores,y sobre cómo podemos conocer más en profundidad a las personas innovadoras que hay detrás de los estilos de moda. Entre las panelistas, se encuentran Jane Mosbacher, fundadora y directora ejecutiva de TO THE MARKET; Matilda Payne Boakye-Ansah, diseñadora, activista por el medioambiente, emprendedora comunitaria, fundadora de MH Couture y cofundadora de Xtreme Upcycle; Christelle C. Paul, fundadora y directora de Atelier Calla; y Tara Swennen, estilista de celebridades.

“Todos los días, tenemos la oportunidad de tomar decisiones que ayuden a proteger el medioambiente”, expresó Sheryl Adkins-Green, “y es importante que conozcamos a las personas y los productos que marcan la diferencia”.

coanfitriones

Stephanie Sprangers, fundadora y directora ejecutiva de Glamhive

Johnny Wujek, estilista de celebridades y diseñador de vestuario de Katy Perry y Mariah Carey

Nicole Chavez, estilista de celebridades como Kristen Bell y Jessica Simpson

Andrew Fitzsimons, peinador de celebridades como las hermanas Kardashian

Claire Sulmers, fundadora y directora ejecutiva de Fashion Bomb Daily

oradores:

Nuestros oradores son creadores de imagen, maquilladores y estilistas de celebridades que trabajan con las personalidades más importantes de Hollywood y de muchos otros lugares, como Kristen Stewart, Angelina Jolie, Matthew McConaughey, Emily Blunt, Gabrielle Union, Zendaya, Sophie Turner, Amanda Seyfried, Margot Robbie, Lupita Nyong’o, Emma Watson, Rosie Huntington-Whiteley, Claire Danes y Carmen Electra.

estilistas de celebridades:

Jen Rade, Tara Swennen, Jessica Paster, Nicole Chavez, Sonia Young, Dana Asher Levine, Mimi Lombardo, Joiee Thorpe y Franzy Staedter.

maquilladores y peinadores de celebridades:

Sheridan Ward, Matey Denno, Matin Maulawizada, Christian Wood, Halley Brisker y Larry Sims

moderadores:

Brian Underwood (Oprah Magazine), Brooke Jaffe, (Penske Media), Alexis Bennett (Vogue), Sarah Ball (revista PEOPLE), Flavia Nunez (Real Simple), Alana Peden (StyleCaster) y Sheryl Adkins-Green (Mary Kay Inc.)

Las entradas para la conferencia cuestan $149 para todo el día. El principal auspiciante del Glamhive Digital Spring Style and Beauty Summit son Mary Kay Inc. y su Mary Kay Global Design Studio.

Para obtener más información, visite https://www.glamhive.com/live.

Acerca de Glamhive: Glamhive fue fundada por la empresaria Stephanie Sprangers en 2017 con la visión de democratizar el estilo personal y la premisa de que la confianza que viene con el glamour no debe ser exclusiva de los ricos y famosos.

La experiencia de estilo en línea ofrece a todos los que tengan conexión Wi-Fi acceso a estilistas que les proporcionarán la ayuda que necesitan para ser la mejor versión de sí mismos. Para los estilistas, es una plataforma integrada y constante que los ayuda a ampliar su red y su negocio, de manera 100 % virtual.

Acerca de Mary Kay

Mary Kay Ash, una de las pioneras en atravesar las barreras laborales para las mujeres, fundó su empresa de belleza hace casi 60 años con tres objetivos: desarrollar oportunidades gratificantes para las mujeres, ofrecer productos irresistibles y hacer del mundo un lugar mejor. Ese sueño se convirtió en una empresa de miles de millones de dólares que cuenta con un equipo de ventas formado por millones de miembros independientes en casi 40 países. Mary Kay se dedica a investigar la ciencia detrás de la belleza y a crear productos para el cuidado de la piel, cosméticos de color, suplementos nutricionales y perfumes de vanguardia. Mary Kay se compromete a empoderar a las mujeres y a sus familias al asociarse con organizaciones de todo el mundo, enfocarse en apoyar la investigación del cáncer, proteger a sobrevivientes del abuso doméstico, embellecer nuestras comunidades y alentar a los más pequeños a seguir sus sueños. La visión original de Mary Kay Ash sigue brillando, de a un lápiz labial a la vez.

