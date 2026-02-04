La fusión de SpaceX y xAI apuesta a un futuro de ciencia ficción con centros de datos en el espacio

Por Akash Sriram y Joey Roulette

4 feb (Reuters) - Hace 75 años, la idea de aprovechar la energía del cielo no era ⁠más que una fantasía imaginada ⁠por futuristas como Arthur C. Clarke e Isaac Asimov. La megafusión de las empresas xAI y SpaceX de Elon Musk esta semana acerca un poco más este ⁠sueño de ‌ciencia ficción.

Los ​ingenieros y tecnólogos de la NASA llevan casi dos décadas especulando sobre la posibilidad de ​trasladar fuera del planeta los sistemas informáticos que consumen mucha energía. Más recientemente, la idea ‌ha captado la atención de las grandes tecnológicas, como ‌Alphabet

y Blue Origin . La física tenía sentido, ​la energía solar era abundante, pero los retos parecían insuperables.

Sin embargo, Musk, conocido por apostar por teorías aparentemente descabelladas y conseguir que funcionen, puede que finalmente esté sentando las bases para hacer realidad los centros de datos en el espacio. Cuenta con la flota de lanzamiento de satélites más activa del mundo, una startup de IA y un apetito por las infraestructuras que se extiende desde la Tierra hasta el vacío.

"A largo plazo, la ⁠IA basada en el espacio es obviamente la única forma de escalar", dijo Musk el lunes. "¡Aprovechar incluso una millonésima parte ​de la energía de nuestro Sol requeriría más de un millón de veces más energía de la que utiliza actualmente nuestra civilización! Por lo tanto, la única solución lógica es transportar estos esfuerzos que requieren muchos recursos a un lugar con gran potencia y espacio".

La fusión agudiza el interés de los inversores por cómo podría superar grandes obstáculos mediante un ecosistema estrechamente entrelazado de cohetes, satélites ⁠y sistemas de IA, para llevar la infraestructura de IA fuera de la Tierra. Se produce justo cuando ​SpaceX se prepara para una posible salida a bolsa de 1,5 billones de dólares.

SpaceX ha solicitado permiso para lanzar hasta un millón de satélites alimentados con energía solar diseñados como centros de datos orbitales, mucho que cualquier ‍cosa desplegada o propuesta actualmente.

En una solicitud presentada ante la Comisión Federal de Comunicaciones, SpaceX describe un "sistema de centro de datos orbital" alimentado con energía solar y accionado por enlaces ópticos, aunque no especifica cuántos lanzamientos de Starship serían necesarios para ampliar la red de centros de datos espaciales hasta un nivel operativo.

"La computación en el espacio ​ya no es ciencia ficción", dijo David Ariosto, autor y fundador de la empresa de inteligencia espacial The Space Agency. "Y Elon Musk ya ha demostrado su capacidad en múltiples ámbitos".

(Reporte de Akash Sriram en Bangalore y Joey Roulette en Washington; contribución ‍de Stephen Nellis en San Francisco; edición en español de Javier López de Lérida)