LA Galaxy se conforma con empate ante San Miguelito en Concachampions

Con el alemán Marco Reus y el resto de sus figuras, Los Angeles Galaxy apenas rescató un empate 1-1 este jueves en su visita al Sporting San Miguelito panameño en su debut en la Copa de Campeones de la Concacaf.

El joven Rodrigo Tello adelantó a los locales en el minuto 37 y el ghanés Joseph Paintsil igualó para los estadounidenses en el 68' en este partido de ida de primera ronda del torneo disputado en Llano Marín (suroeste de Ciudad de Panamá).

El Galaxy, campeón de la liga norteamericana (MLS) en 2024, hospedará el 25 de febrero la revancha, cuyo ganador chocará en octavos de final con el jamaicano Mount Pleasant FA.

A tres días de debutar en la nueva temporada de la MLS, el Galaxy reservó en el inicio al veterano Reus pero puso en liza a su principal dupla de atacantes, Paintsil y el brasileño Gabriel Pec.

Los visitantes tuvieron las ocasiones más claras de la primera mitad en el estadio Universitario pero su primer despiste defensivo lo pagaron muy caro.

Desde la banda derecha, Ángel Valencia envió un centro a la llegada desde la segunda línea de Tello, cuyo cabezazo sorprendió al arquero estadounidense JT Marcinkowski y desató un enorme festejo en las gradas.

A la vuelta del vestuario, el Galaxy alistó a Reus en el minuto 58 y sólo diez después respiró con el gol del empate de Paintsil, que remachó un centro desde la derecha que se paseó por toda el área panameña.

El Galaxy, que clasificó al torneo gracias a su tercer lugar en la Leagues Cup, sigue sin encontrar la forma de sustituir a su líder, el español Riqui Puig, que se perderá una segunda temporada seguida de la MLS por su grave lesión de rodilla.