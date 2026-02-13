La galería Denon del Museo del Louvre sufre daños por fuga de agua, la Mona Lisa no fue afectada

PARÍS, 13 feb (Reuters) - La galería Denon del Museo del Louvre, donde se exhiben sus pinturas más valiosas, se vio afectada por una fuga de agua el jueves por la noche, aunque la zona que alberga la Mona Lisa de Leonardo Da Vinci no se vio afectada, informó un portavoz de la entidad.

El portavoz dijo que la fuga de agua se había solucionado en la madrugada del viernes y que la galería volvería a abrir pronto.

La fuga se produjo en la sala 707, donde se exponen pinturas del artista francés del siglo XIX Charles Meynier y del artista italiano del siglo XVI Bernardino Luini. El agua causó algunos daños en un techo pintado por Meynier.

La fuga de agua es la segunda en menos de tres meses en un museo que ha sufrido una serie de reveses recientes —entre ellos un espectacular robo de joyas, huelgas y una investigación por fraude masivo en la venta de entradas— que han sometido a su gestión a un intenso escrutinio. (Reporte de Inti Landauro; edición de Benoit Van Overstraeten/Sudip Kar-Gupta; Editado en Español por Ricardo Figueroa)