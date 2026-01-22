La gasística Venture Global gana el arbitraje interpuesto por Repsol

Por Francesca Landini, Curtis Williams y Arunima Kumar

HOUSTON, 22 ene (Reuters) - Venture Global dijo el miércoles que un tribunal de arbitraje había fallado a su favor en un litigio con la energética española Repsol por el incumplimiento inicial del proveedor estadounidense de entregar gas natural licuado (GNL) de su proyecto Calcasieu Pass en virtud de un contrato a largo plazo de 20 años

La sentencia contrasta con la del 9 de octubre, en la que BP se impuso a Venture Global en una demanda similar presentada ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional

También significa que Venture Global ha ganado dos de los tres arbitrajes presentados contra el segundo mayor exportador de GNL de EEUU, habiendo prevalecido primero en un arbitraje presentado contra ella por la importante empresa energética Shell

Las acciones de Venture Global subían hasta un 17% en las operaciones posteriores a la apertura del mercado, después de que la empresa revelara la victoria en una declaración regulatoria. Antes del anuncio, ya habían subido casi un 7% en las operaciones regulares del miércoles

"Nos complace que otro tribunal arbitral haya fallado a favor de Venture Global en el procedimiento con Repsol", dijo Venture Global en un comunicado

Venture Global reiteró su posición de que ha cumplido plenamente los términos de sus contratos a largo plazo y confía en ganar los casos restantes

El panel de arbitraje concedió honorarios a Venture Global, según una notificación reglamentaria. Repsol no estuvo inmediatamente disponible para hacer comentarios

Shell, que perdió un arbitraje contra Venture Global en agosto, ha recurrido esa decisión ante el Tribunal Supremo de Nueva York. Otras empresas, entre ellas la italiana Edison y la portuguesa Galp, también han presentado demandas contra Venture Global que siguen pendientes

Acusan al proveedor estadounidense de beneficiarse de la venta de GNL en el mercado al contado —cuando los precios se dispararon tras la invasión rusa de Ucrania— en lugar de entregarles los cargamentos que habían firmado con años de antelación

Repsol y Galp utilizaron el mismo bufete de abogados en sus casos de arbitraje contra Venture Global, dijo a Reuters una fuente los casos bajo condición de anonimato. Galp no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios

Venture Global ha negado las acusaciones, culpando de los retrasos en las operaciones comerciales a un sistema eléctrico defectuoso que impidió el funcionamiento óptimo de sus instalaciones de exportación de Calcasieu Pass, en Luisiana

Repsol firmó un contrato de compra con Venture Global en 2018 para comprar 1 millón de toneladas métricas al año durante 20 años

Según un acuerdo comercial acordado recientemente entre la Unión Europea y Estados Unidos, Europa se comprometió a firmar acuerdos para comprar US$750.000 millones de energía estadounidense, incluido GNL, para 2028. (Información de Francesca Landini en Milán, Curtis Williams en Houston y Arunima Kumar en Bengaluru. Edición de Shreya Biswas, Nathan Crooks y David Gregorio; edición en español de Jorge Ollero Castela)