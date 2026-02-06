La gestión de las autopsias tras el incendio de Crans-Montana provoca quejas

Por Emma Farge y Cecile Mantovani

PULLY, Suiza, 6 feb (Reuters) -

Mientras los padres de Trystan Pidoux, de 17 años, fallecido en el incendio del bar de la estación de esquí suiza de Crans-Montana, se preparaban para enterrar a su hijo, esperaban a que la fiscalía atendiera su solicitud de autopsia.

Al no recibir respuesta, Vinciane Stucky y Christian Pidoux siguieron adelante con los planes para dar sepultura a su hijo, el segundo del matrimonio, que había ido a celebrar la Nochevieja con unos amigos al bar Le Constellation y nunca regresó.

Sin embargo, en la víspera del entierro, los médicos llegaron durante la última vigilia de la madre para llevarse el cuerpo, lo que obligó a la familia a cancelarlo y dejar vacía la tumba previamente adornada, según contaron los padres y el abogado de la familia a Reuters.

"Fue como si nos siguieran apuñalando cuando ya estábamos muertos", dijo su madre, Stucky, en su casa de Pully, en el oeste de Suiza, a poca distancia de donde Trystan fue enterrado tres días después, el 16 de enero, junto a su mejor amigo.

Los fiscales del cantón de Valais se negaron a responder cuando Reuters les pidió comentarios sobre el caso de la familia, diciendo que solo se comunicaban a través de comunicados de prensa.

CONFIANZA DAÑADA

A petición de su familia, Trystan fue una de las pocas víctimas —muchas de ellas adolescentes de vacaciones— a las que se les practicó la autopsia, y solo después de que las autoridades suizas entregaran los cuerpos, según informaron a Reuters seis fuentes que siguen el caso.

Algunos de los familiares de las 41 personas fallecidas, y sus representantes legales, dicen que el hecho de que los fiscales no ordenaran autopsias a todas las víctimas ha socavado su confianza en la investigación. Suiza, que ya se enfrenta a inquietudes sobre la seguridad tras el incendio, debe ahora hacer frente a las crecientes dudas locales e internacionales sobre su sistema judicial.

El Ministerio de Justicia suizo rechazó hacer comentarios y ha remitido las preguntas a los fiscales. Las autoridades han subrayado que el poder judicial es independiente y han pedido paciencia con la investigación de una de las peores tragedias modernas del país.

Los fiscales del Valais, que investigan delitos como homicidio por negligencia, han defendido anteriormente su investigación, afirmando que están ampliando su equipo y que han ordenado registros, obtenido pruebas y confiscado bienes.

(Información de Emma Farge; información adicional de Crispian Balmer en Roma; edición de Alex Richardson; edición en español de Paula Villalba)